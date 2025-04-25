國民黨動員逾5萬人上凱道 吳崢：政治受虐兒戰術永動機

吳崢在臉書PO文表示，國民黨跟民眾黨週六要上街挺違法，藍營縣市長跟民代更是卯起來大動員。（圖擷取自吳崢臉書）

2025/04/25 14:14

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫號召明天4月26日上凱達格蘭大道，參加「戰獨裁、站出來」集會活動，黨部號稱報名人數已達5萬人，對此，民進黨發言人吳崢表示，自己不認真，被抓還要反過來怪司法不公。朱立倫說要「戰獨裁」，但台灣根本就沒有獨裁，只有國民黨違法在先，然後再找支持者出來挺作弊，根本是政治受虐兒戰術永動機。

吳崢在臉書PO文表示，國民黨跟民眾黨週六要上街挺違法，藍營縣市長跟民代更是卯起來大動員，遊覽車一輛又一輛開出來，事前號稱超過5萬人參加，國民黨宣布發起426集會至今不到一週，國民黨動員組織力量，輕易喊出超過5萬人。但是國民黨從台南、台北、新北到宜蘭黨部被檢調偵辦的源頭，就是藍營惡罷有大量的死亡連署偽造文書。國民黨針對民進黨17位立委發起的惡罷，一階加總大約也就是5萬份。

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吳崢指出，426盧秀燕喊出台中動員65輛遊覽車、高雄柯志恩45輛遊覽車、南投縣長許淑華34輛遊覽車、台南謝龍介也說30輛遊覽車，426集會活人率絕對是100％，國民黨有本事找那麼多活人上街，一階卻搞出全台1923份死亡連署，1923份死亡連署，換算成遊覽車也就50輛。426越多人上街，越是證明國民黨支持者眾多，根本只要一聲令下就動員出來。

吳崢直言，國民黨之前就是懶惰、不認真、偷吃步，用抄名冊的方式偽造文書，才會搞出這麼多死亡連署，罪證確鑿，自己不認真，被抓還要反過來怪司法不公。朱立倫說要「戰獨裁」，但台灣根本就沒有獨裁，只有國民黨違法在先，然後再找支持者出來挺作弊，根本是政治受虐兒戰術永動機。

民進黨發言人吳崢。（資料照）

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