「雲林拔丁」二階達標！民進黨縣黨部交付4500份連署書助攻

民進黨雲林縣黨部執行長蔡永富代表交付4500份罷免國民黨雲林第一選區立委丁學忠的連署書給「雲林拔丁」公民團體。（民進黨雲林縣黨部提供）

2025/04/25 13:17

〔記者黃淑莉／雲林報導〕罷免國民黨籍雲林縣第一選區立委丁學忠第二階段連署已達2萬7501份門檻。民進黨雲林縣黨部今（25）日交付4500份罷免連署書給公民團體「雲林拔丁」，累計連署書份數已達2萬9500份。雲林拔丁志工COCO表示，2萬7501份是經審核合格的門檻，目標是3萬5000份，在5月6日送出前會持續努力。

雲林拔丁連署在4月22日公布最新連署件數為2萬5000份，因距離法定門檻2萬7501份仍有2500份，志工持續在沿海各鄉鎮出攤募集連署書。

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今天民進黨雲林縣黨部交付4500份連署書給雲林拔丁公民團體，讓拔丁志工士氣大振，縣黨部人員向公民團體志工表達謝意，也感謝所有參與連署的鄉親。

縣黨部執行長蔡永富表示，罷免丁學忠第二階段連署已達2萬7501份，但不可能百分百符合標準，呼籲鄉親勇敢站出來連署，能達公民團體的目標3萬5000份，為確保能進入第三階段，縣黨部會持續與公民團體密切合作。

雲林拔丁志工COCO說，今天收到雲林縣黨部4500份連署書，大家都很開心，目前累計連署份數有2萬9500份，但為確保能順利進入第三階罷免投票，目標份數為3萬5000份，因此在5月6日前送交雲林縣選委會大家不會鬆懈，不只在縣內各鄉鎮出攤，將在本週末前往雲林遊子大本營新北市新莊、蘆洲、三重等地區辦理「新北瘋狂掃街」活動，歡迎雲林鄉親踴躍出來連署。

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