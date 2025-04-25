黃國昌爆安控國家隊變「中國貼牌隊」 進口中國監視器改標MIT

立委黃國昌質詢。（記者田裕華攝）

2025/04/25 13:09

〔記者劉宛琳／台北報導〕面對美國對等關稅政策，政府多次強調台灣防範中國洗產地。民眾黨立委黃國昌今在立法院質詢時爆料昇銳電子成立安控國家隊，卻進口中國進監視器改標MIT，台灣的關鍵基礎設施包括台鐵、桃園機場全都淪陷了，「台灣的安控國家隊現在變成中國的貼牌隊」，行政團隊螺絲掉滿地；對此卓榮泰表示，他會再去查。

黃國昌說，政府說要防止中國洗產地，但他看到的卻是政府拿台灣納稅人的錢去投資聯合再生，當初拿了30億國家的錢說要扶植本土的太陽能產業，卻幫中國賣太陽能電池。

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黃國昌批評此舉根本是丟人現眼，拿台灣納稅人的錢去投資，「結果台灣國家隊變成中國貼牌隊」。國發會副主委高仙桂表示，他們已請聯合再生具結，不會再有這樣的行為；黃再問，「具結就好了嗎？」高仙桂說，「我們已善盡督導的責任。」

黃國昌再批，說要成立台灣太陽能國家隊，結果成為中國太陽能的代理商，從越南進口，這是標準的洗產地行為。

卓榮泰：要求嚴查 若違法作必要處分

黃詢問卓榮泰，「院長，可以容忍嗎？」卓榮泰強調「不可以」，卓榮泰說，未來在國際貿易秩序重整的過程當中，洗產地貼標籤或產品有「含中成分」狀況，在美國市場會遭到很大的阻礙，我們必須做自我管理，過去如果有這樣的行為，我們已經要求嚴查，有牴觸現行法律依法律執行。

黃國昌再指出，政府2021年底曾宣示要全面汰換中國製資通產品，是否有貫徹這道指令？卓榮泰說，對，成品當中有含中成分，這是一律要禁止的。

黃國昌再詢問，昇銳電子成立安控國家隊，為台灣的資通訊產品把關，而所有的產品運用在台電、台鐵和桃園機場，這些都是關鍵基礎設施，最後卻淪為一場大笑話，「因為從中國進監視器改標MIT」。這不是院長所講的MIT就是MIT，這個MIT是中國貼牌貨。

黃國昌表示，國防部軍事要塞，關鍵基礎設施全部都淪陷了，請卓榮泰說明。卓說，他要求MIT就是MIT是這次開始，當中有不法，他一定會嚴查。黃國昌再問掌握狀況如何？卓表示，他手上沒有這家電子公司的資料，會再去查；經濟部則回答，要進一步了解，國發會也說，會再去了解。黃批評，卓榮泰的行政團隊螺絲掉滿地，這是公開資訊。

黃國昌再追問，依法裁罰了嗎？中國產品來台洗產地最重罰300萬，但政府螺絲掉滿地，不僅是末端神經麻痺，連中樞神經都麻痺了，這些東西可以放在我們的關鍵基礎設施嗎？從機場、台鐵到國防部，結果部長不知道？台灣的安控國家隊現在變成中國的貼牌隊。

黃國昌詢問卓榮泰，全面清查要多久？卓榮泰回應，他在兩個禮拜之內給委員答案。黃國昌再問，第一，要怎麼處理？第二，全面清查完畢，第三，這種安控國家隊還拿前瞻基礎建設的補助，全部追回來可不可以？卓回應，要看當初申請補助的流程程序，有違法的地方會檢討，甚至做必要的處分。

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