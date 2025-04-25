告發當年罷團領銜人涉偽造文書 陳柏惟：不讓作弊的人繼續囂張

前立委陳柏惟（左一）25日和「解顏行動」罷團的發言人林宣宏（左二），一起到台北地檢署告發當年罷免他的團體。（記者塗建榮攝）

2025/04/25 13:00

〔記者王定傳／台北報導〕全台大罷免進入最後階段，2021年也遭罷免的前立委陳柏惟，今日與現在「解顏行動」罷團的發言人林宣宏、名嘴溫朗東及律師詹晉鑒前往台北地檢署，告發當年罷免陳柏惟的團體領銜人涉偽造文書及妨害投票等罪嫌；陳柏惟說，「政治當然輸一票就輸了，但是政治如果靠作弊過關，未來就會有更多人作弊」他告發的原因正是「不要讓作弊的人繼續囂張」。

陳柏惟並說，當年罷免他的連署有高額不合格率，也因此，他想請教立委顏寬恆：「過去你擔任罷免志工團，你有沒有看到有人抄東西？你有沒有提供東西給人家？你認為當時連署罷免的不合格率，是否符合正常民主國家的樣態？」

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陳柏惟並呼籲民眾：「如果你們認為作弊的行為是不對的，請大家參加連署，罷免黑道、貪污、不適任、不去質詢的立委」；陳柏惟最後還帶領林、溫、詹3人高唱無敵鐵金剛主題曲「我們是正義的一方，要和惡勢力來對抗」。

溫朗東則表示，陳柏惟不可能翻案回復立委身分，這次告發最重要意義在於，當漠視連署作弊行為，就會引發更多作弊，及掩蓋作弊的包圍北檢、法院行為，這對台灣法治已造成傷害，並希望檢方還陳柏惟真相。

溫朗東並提出3大疑點，首先臉書社團「台中媽咪俱樂部」2021年3月指出，有鄰長寫好名冊，挨家挨戶要求民眾簽名罷免陳柏惟，這就是遭收押的花蓮民政處長明良臻案的翻版。

第二點，當初罷免陳柏惟案件連署人前死亡」 41人，「個人資料填寫錯誤」有2957人，不符合規定比例達17.98％，更嚴重的是第二階段還差1843人須補件，他們不用擺攤連署，直接把庫存的1萬多份連署書彙整送出，補件不合格率更高達四分之一。

第三點，刪Q操盤手ＭＡＸ現在也在罷免立委蔡其昌，連署死亡率是台中市平均8倍，罷免蔡其昌中有83人是死亡連署，從刪Q行動到蔡其昌，背後是否同一套手法需在釐清，參選過市議員的領銜人楊文元涉案程度，也希望透過司法調查理解。

詹晉鑒說，經檢視當年罷免陳柏惟的活動，除了有超過40份的死亡連署外，更有超過2千份以上的不合格連署，與這次國民黨涉嫌違法亡靈連署有87％相似，可能涉及偽造文書等罪嫌；另外當年有大量鄰里長登門拜訪里民希望他們簽署連署書等，加上有大批監票部隊監視里民有無現身投票，恐涉及妨害投票罪嫌。

林宣宏表示，罷免團體在罷顏行動中遭遇許多困難，例如罵髒話、黑衣人盯哨、故意鬧場、打電話問候家人、群組中暗示要讓人無法生活等，這背後當然跟顏家有密不可分的關係；但在罷免陳柏惟案中，看不到什麼連署點，只有里長和里長直接敲門把填寫好各自的連署書送到手上，要求大家在時間內繳回，同樣是公民團體，為什麼我們會有這麼巨大的落差呢？

前立委陳柏惟（左）今日與現在「解顏行動」罷團的發言人林宣宏（左一）、名嘴溫朗東（右一）及律師詹晉鑒（右二）前往台北地檢署，告發當年罷免陳柏惟的團體領銜人涉偽造文書及妨害投票等罪嫌。（記者王定傳攝）

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