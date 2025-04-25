為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨動員逾5萬人上凱道 民進黨：當初怎不找活人連署？

    民進黨發言人吳崢、韓瑩、律師黃帝穎等人，今（25）日在中央黨部舉行「藍白破壞民主大集合 426挺違法？站作弊？」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨發言人吳崢、韓瑩、律師黃帝穎等人，今（25）日在中央黨部舉行「藍白破壞民主大集合 426挺違法？站作弊？」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    2025/04/25 12:48

    〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨號召26日上凱道參加「戰獨裁、站出來」集會活動，並號稱報名人數已達5萬人。對此，民進黨今（25日）質疑，國民黨當初為何不願花力氣、遵照法律找活人連署？為何要違法抄名冊、進行組織性的偽造文書犯罪？被抓包後企圖以政治力量攻擊司法、轉移違法焦點，集會目的毫無正當性可言。吳崢表示，國民黨像巨嬰一般，指控司法不公、政治迫害，令人非常困惑，難道是質疑所有獨立行使職權的司法人員不中立、不專業？國民黨犯法在先，法律用一致的標準來約束國民黨的行為，國民黨卻以政治力量企圖攻擊司法，想轉移違法焦點。

    吳崢說，藍營縣市長、民代卯起來拚人氣、比動員，國民黨發起426集會不到1週，動員組織力量、輕易就喊出超過5萬人；但諷刺的是，國民黨被司法調查的源頭，就是他們發起的罷免案一階連署中，有大量的偽造文書、死亡連署。

    吳崢估算，藍營發起的罷免行動，全台各選區一階人數加總近5萬份；而國民黨在全台共1923份死亡連署，換算成遊覽車50輛，令人質疑國民黨當初為何不願花力氣、遵照法律來找到活人連署？為何要違法抄名冊，進行組織性的偽造文書犯罪？國民黨自己違法抄名冊、偷吃步，被抓包後又動員支持者上街抗議，儼然是政治受虐兒戰術永動機。

    韓瑩也批評，國民黨號召支持者426上凱道，根本就是挺違法、站作弊；由國民黨青年軍發起的罷免綠委部分，死亡連署有1923人，由公民團體發起的罷免藍委活動，則是有12人，可看出兩者落差數字相當大。國民黨至今仍對死亡連署和偽造文書的事證視而不見，不願認真為自身所為負責。

    韓瑩呼籲，民進黨支持者，不要前往426集會現場、接近凱道周邊，保持冷靜跟理性，以避免有心人士製造衝突場面；也希望罷免二階連署的關鍵時刻，社會大眾站出來，一起勇敢挺身為台灣留名，將為非作歹的立委從國會除名。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播