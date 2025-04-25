國民黨動員逾5萬人上凱道 民進黨：當初怎不找活人連署？

民進黨發言人吳崢、韓瑩、律師黃帝穎等人，今（25）日在中央黨部舉行「藍白破壞民主大集合 426挺違法？站作弊？」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/25 12:48

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨號召26日上凱道參加「戰獨裁、站出來」集會活動，並號稱報名人數已達5萬人。對此，民進黨今（25日）質疑，國民黨當初為何不願花力氣、遵照法律找活人連署？為何要違法抄名冊、進行組織性的偽造文書犯罪？被抓包後企圖以政治力量攻擊司法、轉移違法焦點，集會目的毫無正當性可言。吳崢表示，國民黨像巨嬰一般，指控司法不公、政治迫害，令人非常困惑，難道是質疑所有獨立行使職權的司法人員不中立、不專業？國民黨犯法在先，法律用一致的標準來約束國民黨的行為，國民黨卻以政治力量企圖攻擊司法，想轉移違法焦點。

吳崢說，藍營縣市長、民代卯起來拚人氣、比動員，國民黨發起426集會不到1週，動員組織力量、輕易就喊出超過5萬人；但諷刺的是，國民黨被司法調查的源頭，就是他們發起的罷免案一階連署中，有大量的偽造文書、死亡連署。

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吳崢估算，藍營發起的罷免行動，全台各選區一階人數加總近5萬份；而國民黨在全台共1923份死亡連署，換算成遊覽車50輛，令人質疑國民黨當初為何不願花力氣、遵照法律來找到活人連署？為何要違法抄名冊，進行組織性的偽造文書犯罪？國民黨自己違法抄名冊、偷吃步，被抓包後又動員支持者上街抗議，儼然是政治受虐兒戰術永動機。

韓瑩也批評，國民黨號召支持者426上凱道，根本就是挺違法、站作弊；由國民黨青年軍發起的罷免綠委部分，死亡連署有1923人，由公民團體發起的罷免藍委活動，則是有12人，可看出兩者落差數字相當大。國民黨至今仍對死亡連署和偽造文書的事證視而不見，不願認真為自身所為負責。

韓瑩呼籲，民進黨支持者，不要前往426集會現場、接近凱道周邊，保持冷靜跟理性，以避免有心人士製造衝突場面；也希望罷免二階連署的關鍵時刻，社會大眾站出來，一起勇敢挺身為台灣留名，將為非作歹的立委從國會除名。

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