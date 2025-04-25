日本眾議員高市早苗將率團訪台 晉見賴總統、拜會蔡英文

日本前經濟安全保障擔當大臣、現任眾議員高市早苗眾議員率團27日將抵台訪問。（路透資料照）

2025/04/25 12:47

〔記者方瑋立／台北報導〕日本前經濟安全保障擔當大臣、現任眾議員高市早苗率團27日抵台，將展開為期2天的行程，參與「台灣安倍晉三之友會」相關活動、晉見總統賴清德、拜會前總統蔡英文、立法院長韓國瑜、外交部長林佳龍及跨黨派立委等。外交部今（25日）發布新聞稿對高市訪團一行表達誠摯歡迎。

外交部表示，高市所率訪團團員包括黃川田仁志眾議員、尾崎正直眾議員、佐藤啓參議員等共6人，在台期間將參與「台灣安倍晉三之友會」舉辦的相關活動，另將晉見賴清德總統、拜會蔡英文前總統、立法院長韓國瑜、跨黨派立法委員、外交部長林佳龍及台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人，就台日關係、區域情勢及經濟安全等議題交換意見。

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另外，高市也將於28日出席由印太戰略智庫所舉辦的「2025國際政經論壇」，與立委王定宇、總體經濟學家吳嘉隆，就台日雙方於政治、經濟方面本著友好互惠原則，攜手面對世界變局的戰略夥伴，進行座談。

外交部對高市眾議員一行訪台交流表達誠摯歡迎，並說明高市歷任經濟安全保障擔當大臣、總務大臣及自民黨政務調查會長等黨政要職，熟稔國安及經濟事務。

外交部指出，在當前全球面臨美中經貿衝突升溫及供應鏈重組的嚴峻情勢下，高市眾議員此次組團訪台除彰顯一貫堅定挺台立場外，亦有助提升台日在印太第一島鏈防衛安全連結及強化全球民主陣營「非紅供應鏈」的韌性，並進一步深化我國與日本在各領域的實質合作。

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