藍營質疑罷免公文被扣 宜蘭地檢署重申「並無查扣」

藍營質疑罷免公文遭扣，宜蘭地檢署重申「並無查扣」。（記者王峻祺攝）

2025/04/25 12:12

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〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，藍營指控檢方扣走中選會公文，導致今天是最後一天恐無法領取第二階段連署書。對此，宜蘭地檢署重申「並無查扣公文」，公文第一時間已交由被告律師在調查站領回，若有查扣也是依法辦理；中選會也表示，領表受理至27日並非25日，領取時也不需要公文。外界則質疑罷團領銜人公文怎麼會在縣黨部？

宜蘭地檢署表示，並無查扣「連署罷免核定公文」，該紙公文經陳姓被告於宜蘭縣調查站詢問後向調查官反映，發現與本案相關查扣資料併同帶回調查站，調查官當下已將該紙公文交由被告的許姓辯護律師領回。

地檢署指出，該紙公文是在宜蘭縣調查站搜索縣黨部時一起帶回，並非特別針對這份公文進行查扣，查扣時只要跟本案相關文件，均可以依法查扣，檢察官向來秉持客觀中立態度偵辦案件，嚴守法定程序，依法查明事實，請外界勿妄加揣測，留給檢察官純淨辦案空間。

中選會也說明，領取第二階段連署書，通知公文書非必要，必備文件包括領銜人本人前往領取，需攜帶領銜人身份證、印章；若委託他人則應攜帶領銜人身份證、印章、委託書、受託人身份證。

另，外界也質疑，通知公文書是發給「滿城封宇」提議罷免領銜人李惠玲，但最後怎麼會在國民黨宜蘭縣黨部？又交給黨部一組總幹事陳堅豐代領，才會被誤會成是縣黨部資料遭帶回偵辦，可見縣黨部從頭到尾都有參與連署，非罷團對外宣稱「自發性！」

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