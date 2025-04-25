竹市雙罷免連署份數蓋牌讓人焦慮？林志潔曝：收件數比兒子還高

新竹市雙罷免的二階連署份數因蓋牌造成連署民眾焦慮？新竹市雙罷總部發言人林志潔說，她個人的服務處收的連署份數已比身高180公分的兒子還高出許多。（林志潔提供）

2025/04/25 12:09

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）二階連署收件進入最後倒數5天的衝刺階段，雙罷免總部發言人、陽明交大法律學者林志潔指出，很多市民反映二階連署份數蓋牌未公布，已讓市民及參與連署者焦慮，她也透露，目前光是她的服務處收到高虹安與鄭正鈐的二階連署份數，已比身高180公分的兒子還高出許多，但仍希望連署份數仍超過15%的連署門檻，呼籲市民繼續連署，衝高份數。

林志潔說，她只知道自己服務處收到的成果。在第一階段，共收到高虹安6千份，鄭正鈐6千份；若加上目前第二階段收到的連署書，將之裝箱疊起來，早已比身高180公分的兒子陳包包身高還高出許多，快要2個人的身高。她也舉例桃園市議員黃瓊慧繳出5千份的連署書大約是53公分高，而新竹市是雙罷免，大家可以此類推。

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林志潔說，她與9名市議員都幾乎是靠土法煉鋼，每天12小時不間斷的收件，以及所有志工們積極宣講拓展，而各市議員服務處有的徒步送件，有的騎機車及開著連署戰車到府收件，大家都是一張一張收連署書，每份連署書都很珍貴。

但林志潔說，她個人服務處收到的連署書還無法跨過投票人數10%的連署門檻，而目前各市議員服務處也全力衝刺，希望在最後5天繼續努力，全力以赴。她說，當初罷免韓國瑜市長，二階的連署份數超過投票人數的15%，二階需投票人數的10%，高雄當時可以收到這麼多，可見罷免非常熱烈。

她強調，希望新竹市雙罷免也同樣持續往上收件，衝高連署份數，拜託市民遊說身邊親朋好友，1人拉5人，1人拉10人，才有進入三階的機會，且一次要罷免2位不適任的人，非常辛苦，呼籲大家繼續衝高份數。

林志潔籲大家持續連署，衝高份數。（林志潔提供）

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