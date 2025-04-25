率團訪日本和歌山市議會 康裕成：讓高雄的好被看見

高市議長康裕成偕同鄭光峰、李順進、王耀裕等議員，專程拜訪日本大阪和歌山議會。（高市議會提供）

2025/04/25 11:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議長康裕成本月（4月）偕同鄭光峰、李順進、王耀裕等議員，專程拜訪日本大阪和歌山市議會，除與和歌山市議員好友相見歡，還特別將辻本太一議員在高雄的慶生照洗出來送他；康裕成說，會繼續與國際友好城市緊密合作，讓高雄的好被世界看見。

高市議會訪團受到和歌山市議會議長丹羽直子及日台友好和歌山市議會議員連盟會長遠藤富士雄議員熱情迎接，雙方今年3月在高雄智慧城市展才見面，時隔月餘再重逢，一樣話題滿滿。

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康裕成表示，丹羽議長的美麗與活力是自己最想學習的，感謝遠藤會長對台日友誼的長期努力與井上直樹幹事長對高雄的關注，她與和歌山市議會多位議員也都維持很好的友誼。

康裕成並透露上星期辻本太一議員帶來和歌山將與高雄推廣音樂交流的好消息，為表感謝，選擇在古典的圓山飯店替他慶生，結果不好意思把他給弄哭了，形容這是感動的淚水。

這回特別將慶生照片洗出來要送給辻本太一議員，這意外的驚喜讓全場笑聲連連、掌聲不斷。

康裕成指出，市議會不只是民意機關，更是推動國際連結的重要平台，會繼續與國際友好城市緊密合作，讓高雄的好被世界看見。

高市議長康裕成偕同鄭光峰、李順進、王耀裕等議員，專程拜訪日本大阪和歌山議會。（高市議會提供）

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