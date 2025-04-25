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    朱立倫到楊梅為藍委涂權吉反罷免 動員群眾明天上凱道

    國民黨主席朱立倫（站者左）、立委涂權吉（站者右）今天在桃園市楊梅區天成醫院健康生活館舉辦「反惡罷 戰獨裁」政策說明會。（記者黃政嘉攝）

    國民黨主席朱立倫（站者左）、立委涂權吉（站者右）今天在桃園市楊梅區天成醫院健康生活館舉辦「反惡罷 戰獨裁」政策說明會。（記者黃政嘉攝）

    2025/04/25 11:35

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕國民黨主席朱立倫、立委涂權吉今天在桃園市楊梅區天成醫院健康生活館舉辦「反惡罷 戰獨裁」政策說明會，朱立倫稱涂權吉表現受民眾肯定，控總統賴清德藉罷免、辦國民黨搞獨裁，號召民眾明天到台北市凱達格蘭大道反惡罷 、戰獨裁。

    朱立倫表示，他跟涂權吉說放心，罷免一定不會過二階連署，結果突然就過了，「見到鬼咧。」涂權吉過去表現受到民眾肯定，但民進黨透過全面罷免、抹黑抹紅國民黨為中共同路人，呼籲民眾一定要投不同意罷免票，惡罷不會受選民認同，選輸了4年後再來嘛，怎麼可以翻桌、用奧步，這就是台灣的悲哀，因此要站出來反惡罷 、戰獨裁。

    朱立倫批賴清德上任不到一年，先後將鄭文燦、柯文哲抓起來，再一個個搜索國民黨，辦國民黨，因為國民黨反對他，未來若將國民黨立委通通罷免掉，變成一人獨裁、皇帝。

    朱立倫說，國民黨來訪的外賓非常多，這幾個月他跟外賓講大罷免，他們都聽不懂，因為全世界沒這樣的事情發生過，民進黨說這在創造台灣民主奇蹟，他批「這是台灣民主最大的羞辱。」所以陳水扁日前才諷刺南韓前總統尹錫悅一定很後悔搞什麼戒嚴，學賴清德搞罷免就好。

    朱立倫控賴清德正在分裂台灣、毀掉台灣，台灣經過民主化幾十年怎會走到今天情況，獨裁者才是最該罷免的，全世界都在拚經濟，民進黨還在搞內鬥，這是台灣的悲哀，關鍵時刻，他號召民眾明天到台北市凱達格蘭大道，「不去都把他去拉去」，不管風雨都要努力，不是為個人，是為下一代、小孩。

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