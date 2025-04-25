韓國瑜提「3刀」明上凱道 綠3點反批：抹殺立法院長中立性

民進黨發言人吳崢、韓瑩、律師黃帝穎等人，今（25）日在中央黨部舉行「藍白破壞民主大集合 426挺違法？站作弊？」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/25 11:34

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨明（26日）將於凱達格蘭大道舉辦「戰獨裁、反惡罷」集會遊行，立法院長韓國瑜今（25）日表態將參加，並稱台灣人腦袋懸了關稅刀、軍演刀、罷免刀等3把刀。對此，民進黨反批，韓國瑜失職沒顧好立法院議事、參加政黨活動抹殺中立性、公然踐踏司法權，3大證據已顯示，韓沒能力做好立法院長的工作。

民進黨發言人吳崢、韓瑩、律師黃帝穎今天上午召開「藍白破壞民主大集合，426挺違法？站作弊？」記者會。吳崢受訪表示，韓國瑜講的話讓人覺得非常諷刺與遺憾，立法院是台灣最高民意機關，而立法院長象徵立法院的靈魂，故立法院內規要求立法院長保持議事中立、退出政黨活動，在制度上奠定立法院長崇高、不可侵犯的神聖性；歷來各黨派擔任立法院長，不論是王金平、蘇嘉全、遊錫堃都謹守分際，韓國瑜卻完全反其道而行，這一年來的表現令非常多台灣人民失望。

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吳崢盤點，第一是韓國瑜主政下的立法院，議事程序崩壞到難以想像的地步，國民黨和民眾黨立委不用記名表決通過法案，不用受人民監督，表決前1秒才把法案掏出來放在立委桌上，立法院接受台灣人民的問責大幅衰退。去年12月20日通過的「選罷法」修法，就是國民黨封鎖內政委員會違法表決，一路送上來通過；甚至今年發生立法院會結束後，韓國瑜先離開議場，後來跟國民黨立委一​​起回來召開違法會議，並通過2個公投案。

吳直言，立法院現在韓國瑜的主導下，已經喪失問責性、喪失透明度，連最基本的程序正義、合法開會都蕩然無存，韓國瑜要對民主社會負最大的責任。韓已沒有能力好好管控，落實其身為立法院長應盡的責任。

其次，吳崢指出，韓國瑜完全喪失立法院長的中立性，過去立法院長退出政黨活動，不介入各黨各派在立法院中的鬥爭、不選邊站，因為要讓不管各黨派的立委信服；但韓直接表明426要上凱道，把立法院長神聖的中立性抹殺得蕩然無存，民進黨非常遺憾。

吳崢續指，第三，韓國瑜身為立法院長，竟然在公開面對媒體時，用含沙射影、含血噴人，疑似暗示的方式，攻擊中華民國的司法人員，用所謂「辦藍不辦綠」的政治語言，攻擊司法的中立性，代表立法權的立法院長，再次違反分際，公然踐踏憲法五權中的司法權。

吳崢強調，綜合以上3點，韓國瑜沒有能力顧好立法院的議事，不中立參加政黨活動、讓立法院長地位盡失，公然攻擊台灣的司法人員。這3大失職證據都已顯示，韓國瑜現在沒有能力做好立法院長的工作。

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