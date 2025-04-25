盧秀燕是國民黨魁好人選？ 蔣萬安避答

媒體詢問是否認為盧秀燕是角逐國民黨魁好人選？對此，蔣萬安未正面回應，並稱民眾現在最關心因應美國高關稅衝擊。（記者方賓照攝）

2025/04/25 10:48

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨魁今年將改選，苗栗縣長鍾東錦日前表態要力挺台中市長盧秀燕。媒體今（25日）問台北市長蔣萬安，認為盧是否是好人選？對此蔣萬安未正面回應，並稱民眾現在最關心因應美國高關稅衝擊。

蔣萬安今出席松山區與里長有約座談，會前接受媒體聯訪，被問到是否認為盧秀燕是黨魁好人選？蔣萬安僅表示，民眾現在最關心的是，政府有沒有準備好因應美國高關稅帶來的衝擊與影響，他也認為民眾期待的是停止內耗、製造仇恨對立，且不分朝野大家能團結以對，接住美國高關稅將對中小企業、勞工帶來的衝擊。

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此外，4月17日國民黨北檢前集會，蔣萬安拋出倒閣說引發討論，媒體今問蔣萬安是否會繼續主張？蔣萬安對此表示，他已經說過，拋出倒閣就是一個選項，讓大家有更全面角度，思考決定台灣未來的走向，同時在討論過程中放入這主張，也能讓策略保持彈性，並凝聚在野力量；且，更是重要契機，讓大家知道，全世界沒有民主國家的執政黨，像民進黨這樣搞全面大罷免。

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