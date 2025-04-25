大法官人事同意權案闖關 立法院交全院委員會審查

圖為大法官被提名人詹鎮榮（左起）、林麗瑩、蕭文生、司法院長被提名人蔡秋明、副總統蕭美琴、總統府祕書長潘孟安、司法院副院長被提名人蘇素娥、大法官被提名人鄭純惠、陳慈陽、總統府副祕書長張惇涵。 （資料照）

2025/04/25 10:35

〔記者陳政宇／台北報導〕總統府上月公布7位司法院大法官提名名單，總統提名咨文已送抵立法院，咨請行使同意權。立法院院會今（25日）處理報告事項議程時，在場立委皆無異議，此案交付全院委員會審查。

總統府於去年8月提名7位大法官人選，全數遭立法院封殺，今年2月重啟提名作業。總統府3月21日公布7位大法官被提名人，司法院院長被提名人為台灣高等法院檢察署主任檢察官蔡秋明、副院長被提名人為最高法院法官蘇素娥，另5位大法官人選為政治大學法學院特聘教授詹鎮榮、台灣高檢署主任檢察官林麗瑩、中正大學法律系教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、台北大學法律系教授陳慈陽。

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副總統蕭美琴當時說明，總統賴清德提名的三項考量，第一，守護自由民主的憲政制度，捍衛人權以及保障人民權益救濟；第二，提升國安案件專業能量，確保國家安全及廉能政治；第三，持續推動司法改革，提升審判品質與效率，同時進行司法工作環境減壓。

立法院院會今天上午處理報告事項議程時，在場立委針對大法官人事同意權案皆無表達異議，順利交付全院委員會審查。

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