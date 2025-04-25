罷免二階均達標 徐巧芯、王鴻薇同台蔣萬安與里長有約

蔣萬安出席松山區里長有約。（記者方賓照攝）

2025/04/25 10:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安今（25日）出席松山區與里長有約，面臨罷免案二階段達標的國民黨立委徐巧芯、王鴻薇也連袂出席。蔣萬安受訪表示，2位委員都非常關心地方事務，他也會和5位台北市國民黨籍立委堅定站在一起，共同努力在中央、地方推動各項市政建設。

蔣萬安會前接受媒體聯訪，對於如何具體拉抬台北市國民黨立委？蔣萬安表示，今天是松山區里長座談，徐巧芯、王鴻薇都來到現場，她們都非常關心地方事務，也很願意傾聽地方里長的意見及心聲，所以一直以來他都和國民黨5位北市立委堅定站在一起，共同努力在中央、地方推動各項市政建設。

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對於立法院長韓國瑜說，台灣人民頭上懸著3把刀，包含美國關稅、軍演以及大罷免，蔣萬安說，認為韓講得很好，所以希望明天426凱道集會，大家能夠勇敢站出來。

媒體也問，最近蔣萬安對民進黨態度強硬，有人形容如漫畫《七龍珠》當中的超級賽亞人，蔣萬安有看過漫畫？蔣萬安說，小時候看漫畫，知道主角悟空要變身有2個條件，一是溫和沉穩，第二是遇上不公不義的事情。

而國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉幽靈連署案，今將重開羈押庭，蔣萬安則表示，希望司法標準一致、公平公正。對於宜蘭檢調搜索國民黨宜蘭縣黨部時，不小心將中選會公文帶走，蔣萬安也說，司法還是必須要公平公正，不要讓外界感覺政治介入。

徐巧芯也受訪回應二階達標，她表示，目前北市5個藍委都達標，呼籲支持者出來投不同意票；她也強調一定會聲援黃呂錦茹，在第一次北院裁決當中就清楚說到，北檢沒有實質證據，能證明黃呂有經手，但現在又發回更裁，擔心有政治介入司法狀況。

媒體本也想詢問王鴻薇對罷免達標回應，王婉拒並說，沒關係，讓市長開會，謝謝。

蔣萬安（左）出席松山區里長有約，徐巧芯（右）連袂出席。（記者方賓照攝）

蔣萬安出席松山區里長有約受訪，王鴻薇（左一）也到場。（記者甘孟霖攝）

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