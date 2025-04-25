罷團「基隆絕沛」控騎樓整平施工要總部關門 基市府：無強制停止營運

基隆市政府基隆市工務處副處長鍾惠存澄清說，無論是通知方式或施工模式，任何區域的推動作為都相同一致，並不會因此強制要求店家停止營運。（記者俞肇福攝）

2025/04/25 10:24

〔記者俞肇福／基隆報導〕推動罷免國民黨基隆立委林沛祥連署的「基隆絕沛」領銜人陳青逸今天（25日）指出，基隆市政府要求下週一（28日）施作騎樓整平工程，罷團總部要「關門大吉」；基隆市政府基隆市工務處副處長鍾惠存澄清說，推動騎樓整平工程是為了改善行人的通行安全，無論是通知方式或施工模式，任何區域的推動作為都相同一致，並不會因此強制要求店家停止營運。他就此對外說明，盼外界不要誤解。

「基隆絕沛」推動連署領銜人陳青逸今晨表示，昨天下午3時40分，兩名身穿工程服的基隆市政府施工人員到罷免林沛祥總部連署站告知志工，必須在下週一起開始封閉罷免連署站總部，要求連署站要把鐵門完全關閉，騎樓路面要長期施工，地磚全部翻修期間，封閉罷免總部的騎樓，禁止通行。

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陳青逸說，基隆市政府沒有公文預告，從頭到尾只派基層人員口頭通知志工，事先沒有取得屋主同意，迅雷不及掩耳，在短短3天內就要連署站「關門大吉」。施工期程不明確，一旦開始施工封閉騎樓，就無法讓民眾正常參加連署罷免，有刻意干擾連署之嫌。

陳青逸認為，罷免林沛祥正要進入最後倒數衝刺，基隆市政府選擇在極短的時間內，以施工的理由要求罷免林沛祥連署站長期拉下鐵門，把連署站騎樓全面封鎖，「司馬昭之心路人皆知」。

「基隆絕沛」團隊懇請國人聲援基隆市民，避免「基隆絕沛」罷免總部被基隆市政府關門大吉，也請國人盡快站出來連署罷免各選區的國民黨立委。

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