川普關稅引反彈 矢板明夫：中國趁機拉攏多國 籲台灣留意

矢板明夫指出，美國總統川普對全世界增加關稅的做法，引起了國際社會上的一些反彈。而關稅被增加最多的中國，已經開始運作反制措施。圖為示意圖。（路透）

2025/04/25 10:09

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普關稅政策衝擊全球市場，資深媒體人矢板明夫發文提醒，中國近期已開始運作反制措施，除了訪問越南、柬埔寨、馬來西亞等國，也將先前針對5名歐洲議會議員及人權小組的制裁進行解除，他認為中國此舉是為了拉攏這些人一起對抗美國，並提醒之後可能也會以同樣手段對付台灣，應特別留意。

矢板明夫在臉書發文指出，美國總統川普對全世界增加關稅的做法，引起了國際社會上的一些反彈。而關稅被增加最多的中國，已經開始運作反制措施，值得注意。

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矢板明夫舉例，比如說，前幾天中國國家主席習近平訪問了越南、柬埔寨、馬來西亞等東南亞國家，其目的就是為了共同對付美國。現在，中國和東南亞各國被稱為「世界的工廠」，如果這些國家團結在一起不把商品賣給美國的話，美國的消費者就可能面臨「無貨可買」。這種手段，是一種堅壁清野的政策，被認為有一定的效果。

矢板明夫也引述媒體報導指出，中國政府正在打算解除對5名歐洲議會議員及人權小組的制裁，其目的也是為了修補中歐關係、共同對付美國。報導指出，歐洲議會議長梅特索拉，近期就此事多次與中國駐歐盟大使會面，協商已進入了最後階段。

矢板明夫也提到，根據南德日報的獨家報導，中國政府計畫解除對歐洲議會人權小組，以及5位現任與前任歐洲議員的制裁。解除名單包括：德國籍友台小組主席蓋勒、法國籍議員格魯克斯曼、保加利亞籍議員久什尤克、斯洛伐克籍議員萊克斯曼，以及已卸任的德國籍前友台小組主席包瑞翰。

矢板明夫說明，這些議員大多都是親台派，也有一些人曾經就新疆的人權問題批評過中國。因此，都被中國指定為「非友好人士」，並進行了制裁。

矢板明夫認為，這一次中國為這些人解除制裁，有幾個目的。其一為給一些好處拉攏這些人。其二為分化外國的反中陣營。其三為試圖改善中國在這些國家國民心中的印象。

矢板明夫分析，根據他的觀察，這種手段其實是蠻有效的，並指過去中國也曾制裁過一些日本右翼團體的幹部，禁止他們訪問中國。但過了幾年之後，又單方面解除對這些人的制裁，並邀請這些人去中國參加學術會議、招待他們旅遊。一來二去的，就真有一些日本的右翼團體幹部，變成了中方的好朋友。

矢板明夫為此也提醒，中國今後可能會以同樣的手段對付台灣。大家一定要小心，不要上當。

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