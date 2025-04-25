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    國民黨號召426反「綠共」 黃帝穎：可在凱道遊行就是自打嘴巴

    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    2025/04/25 10:36

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨號召支持者4月26日下午到凱道集會，對此律師黃帝穎表示，綠共的判斷標準是凱道是否變天安門，如果國民黨可在凱道遊行就是自打嘴巴，國民黨不敢反共，只好虛構「反綠共」。

    黃帝穎在臉書PO文表示，國民黨稱「反綠共戰獨裁」要426上凱道，但是不是「綠共獨裁」有很簡單的判斷標準，就是總統府前凱道是否與北京「天安門」一樣，如中共獨裁下令禁止集會遊行？

    黃帝穎指出，如果國民黨426上凱道，未如同中共戒嚴「天安門」一樣被禁止集會，那國民黨所謂「反綠共戰獨裁」立即自打嘴巴，藍白的政治謊言不攻自破！中共獨裁爆發64天安門血腥鎮壓學生，真正的共產黨是嚴禁「天安門」等全國公開場合任何不同意見的集會遊行。

    黃帝穎直言，國民黨不敢反共，只好虛構「反綠共」，但如果真的是綠共，那「凱道」就會如同「天安門」一樣禁止集會遊行，一旦國民黨426上了凱道，就是用行動戳破藍白自己虛構的「綠共」謊言，證明台灣民主絕對遠勝獨裁中共，更凸顯國民黨「戰獨裁」卻不敢提中共，全因3大犯罪前科的總召傅崐萁代表國民黨赴中，已全黨受制於中共，因此大罷免才是真正「反共」！

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