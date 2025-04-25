4100億特別條例拚最短時間通過 卓榮泰盼下週一赴各黨團說明

行政院長卓榮泰赴立法院施政方針及施政報告並備詢，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

2025/04/25 09:55

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院昨通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，藍營質疑6成與關稅無關，白營則批評偷渡預算。行政院長卓榮泰今（25日）預告，他稍後將正式聯絡，盼下週一（28日）能親自赴立法院各黨團，詳細說明特別預算內容，爭取在最短時間內通過特別條例。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。卓榮泰會前受訪表示，這一次的特別條例，整個的涵蓋面是因應國際情勢、強化經濟社會及國土安全韌性，範圍當然是比較廣的，為什麼會這樣編制？因為在還沒有發生美國關稅的事情前，政府對今年的歲計賸餘原本就有一套想法。

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卓榮泰說，將3000億元左右的歲計賸餘分為3大部分，一部分是針對國土安全韌性，一部分針對民生穩定物價的補助，另一部分則是針對弱勢的關懷跟照顧；現在只是把針對貿易變化情形的產業支持，將原來的880億元增加到930億元。

關於特別預算的規劃，卓揆進一步說明，針對國土安全韌性的有1500億元，由國防部、海委會分別執行；1000億元挹注台電，這是穩定物價民生的工作；930億元是產業支持，其中屬於經濟部的有460億元，財政部140億元，農業部180億元，勞動部150億元；弱勢照顧及教育編670億元，其中對健保補助200億元，勞保補助100億元，高等教育人才訓練200億元，再加上包括對獨居老人的弱勢關懷有170億元，總共是4100億元。

針對台電的部分，卓榮泰表示，在這次產業之旅的每個現場，產業界都希望今年別再調漲任何電價，雖然這是由電價審議委員會必須決議調整與否，但經濟部若能讓台電有1000億元挹注，來健全、穩定台電現在的財務政策，將有助於未來電價審議委員會在審議時，讓電價能夠更趨於穩定。

卓榮泰說，他要商請立法院各黨團能夠了解內容，因此他今天也決定，稍等將正式開始聯絡，請各黨團在下週一，能夠容許有時間，他會親自到各黨團做說明、拜託，希望能夠在最短時間內通過特別條例，他將再次詳細說明特別預算的內容。

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