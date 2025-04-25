Taiwan Action8號影片上線 布袋戲逗趣對話教你如何點掉壞痣

「Taiwan Action」公民罷免影片計畫今上午再度推出新片「點痣篇」，影片透過布袋戲搭配逗趣劇情以及台語對話，讓網友看完除了表示很好笑，也迅速掌握連署罷免要注意的重點。（圖擷自YouTube）

2025/04/25 09:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免進入二階連署的倒數階段，由百位影視工作者共同參與的「Taiwan Action」公民罷免影片計畫今上午再度推出新片「點痣篇」，影片透過布袋戲搭配逗趣劇情以及台語對話，讓網友看完除了表示很好笑，也迅速掌握連署罷免要注意的重點。

「Taiwan Action」今上午分享第8支挺罷免影片，由導演黃信堯拍攝的1分45秒影片中，透過布袋戲的對話帶出，對未來失去方向的「黛婉小姐」（台灣），找上料事如神的「恆春仙」，「恆春仙」對「黛婉小姐」表示她衰神附身，且去年開始臉上出現許多「壞痣」必須要點掉，一旁的小書僮細算竟發現「壞痣」多達35顆，「恆春仙」也提醒必須要靠自己，且要分3次才能點掉。

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「Taiwan Action」臉書粉專在發文中指出「看那些壞痣，一顆兩顆三顆四顆連成線，卡住黛婉的運氣，也卡住台灣的未來。壞痣要點三次才會退，再拖下去，時機一過，就袂赴（來不及）啊！」

由於影片搭配逗趣劇情以及台語對話，也讓看到的網友直呼「看了笑到翻過去，太棒了」、「笑著笑著就哭了」，也有網友直言「壞痣要處理，爛委要罷掉！」

「Taiwan Action」公民罷免影片計畫今上午再度推出新片「點痣篇」，影片透過布袋戲搭配逗趣劇情以及台語對話，讓網友看完除了表示很好笑，也迅速掌握連署罷免要注意的重點。（圖擷自YouTube）

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