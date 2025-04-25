英國在台辦事處代表訪高雄 陳其邁︰台、英具備合作潛力

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）則先於近日拜會高雄市長陳其邁。（圖由行國處提供）

2025/04/25 08:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕英國航空母艦打擊群日前喊話不排除通過台海!英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）則先於近日拜會高雄市長陳其邁，雙方就產業合作、能源轉型及教育等議題深入交換意見，皆期盼促進高雄與英國在各領域合作交流。

陳其邁首先恭喜包瓊郁代表上任，感謝其對台、英關係高度重視；包瓊郁代表則感謝市府熱情接待，期待在任內走訪台灣各縣市深入了解台灣人民生活，亦將促進雙方在中央及地方政府的實質合作。

請繼續往下閱讀...

陳其邁把握機會，向剛到任台灣的包瓊郁熱情介紹高雄特色，說明高雄不僅是台灣民主運動起源地，一向十分注重自由人權及性別平等價值，更是一個擁抱多元文化的城市，擁有16個原住民族。

在產業轉型方面，高雄近年積極發展半導體產業，隨著台積電進駐高雄，帶動相關供應鏈聚集，未來台灣南部將是全球具相當優勢的半導體製造基地。

包瓊郁表示很高興到訪高雄，指出英國非常重視與高雄的關係，樂見在文化、產業等面向發展合作。面對近期全球情勢變動，包瓊郁代表認為促成台英雙邊合作可以創造雙贏，尤其是科技領域及安全議題。

陳其邁提到，高雄擁有軍工業及石化產業基礎，現在致力發展淨零轉型與減碳策略，認同台英雙方具備合作潛力，期待在產業、經貿及區域安全上分享經驗並深化合作，教育領域也是雙方可發展合作領域之一。

英國在台辦事處代表包瓊郁近日拜會高雄市長陳其邁，雙方就產業合作、能源轉型及教育等議題深入交換意見。（圖由行國處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法