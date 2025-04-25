徐巧芯稱被威脅「敢罷桃議員會出事」 吳靜怡諷：萬美玲說的？

徐巧芯（右）昨晚上館長直播，提及針對桃園原本有意要罷免綠營議員，但有聽到風聲「你敢送，就會出事！」，所以後來就沒送出去，桃園市黨部就沒被搜。徐巧芯質疑，為何國家的檢調要用這種恐嚇的方式對待大家。（圖擷自YouTube）

2025/04/25 09:02

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯在上網紅館長的直播時稱，桃園原本有意要罷免綠營議員，但聽到風聲「你敢送，就會出事」，所以後來才沒送。對此媒體人吳靜怡發文質疑，請問徐巧芯，這句話是桃園萬美玲告訴妳的嗎？她也諷刺「一方面企圖塑造司法迫害，一方面講出萬美玲真面目，好恐怖！」

徐巧芯昨晚上館長直播，提及針對桃園原本有意要罷免綠營議員，但有聽到風聲「你敢送，就會出事！」，所以後來就沒送出去，桃園市黨部就沒被搜。徐巧芯稱「這從頭到尾很多事情都是用威脅的」，並質疑為何國家的檢調要用這種恐嚇的方式對待大家。對此吳靜怡在臉書發文指出，「你敢送，就會出事！」請問徐巧芯，這句話是桃園萬美玲告訴妳的嗎？

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吳靜怡表示，徐巧芯用桃園市黨部的例子證實，國民黨主席朱立倫和組發會應該是有系統性的操盤「以罷制霸」，全台灣國民黨地方系統也可能都有收到指令跟地方立委們召開相關會議，並且是由立委們決議相關名單。也就是說，「幽靈連署案」涉入幕後統籌到參與者包含黨中央、市黨部、立委，沒有立委的同意，就不會有罷免案的成立。

吳靜怡也說，台北市黨部的「幽靈連署案」，真正啟動者會不會就是決議要「以罷制霸」的徐巧芯、李彥秀、王鴻薇、羅智強、賴士葆立委們呢？結果發生事情，才哭著聲援黃呂錦茹和黨工？最後，卻讓這些掛名青年領銜人涉案享牢獄之災。她也批評，「你們這些立委，還能一副在媒體面前，用司法迫害來掩飾自己無能，蔣萬安，難道你什麼都不知道？」

吳靜怡也指出，聽徐巧芯這麼一說，原來萬美玲本來也是支持要用「以罷制霸」來罷免議員，難道徐巧芯的意思就是，桃園剛開始是跟台北一樣要熱戰，但聽到「你敢送，就會出事！」所以才選擇冷戰？一方面企圖塑造司法迫害，一方面講出萬美玲真面目，好恐怖！

吳靜怡表示，桃園的朋友告訴我，以為萬美玲要冷戰，所以才阻擋牛煦庭原本想送出的議員名單，而徐巧芯口裡特別機車的議員就是名單上的黃瓊慧，許多民眾自以為萬美玲很溫和理性，才沒有想要這麼積極罷免她，但看來，都是一場誤會了。

吳靜怡也嘲諷，徐巧芯罷免連署書的收件量成為全台灣法定門檻收件率第一名，她一個人不滿足，就是要促成「桃園隊全壘打」！

吳靜怡提到，426應該召集所有幽靈連署相關涉案人的家屬、被偽造文書的家屬一同上凱道向國民黨喊冤，黨工不是朱立倫的小弟，朱立倫沒被約談，才是真的沒有道理。

吳靜怡在文末也質疑，除非徐巧芯是扯謊，「你敢送，就會出事！」桃園哪個立委說的，是不是萬美玲？自己出來承擔。

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