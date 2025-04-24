北基6罷團公布連署狀況 出示罵人價目表供辱罵志工者「參考」

雙北罷團舉行聯合記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/24 23:58

〔記者董冠怡／台北報導〕「雙北大罷」今天在台灣公民人權聯盟辦公室舉辦聯合記者會，台北市5個罷團發起罷免藍委羅智強、賴士葆、王鴻薇、徐巧芯和李彥秀，基隆市也有罷免林沛祥的行動；罷團齊聲呼籲民眾出門連署，「一支筆、一張紙，救台灣！」「每一份連署都是對抗中共的最強武器！」另出示「台灣罵人價目表」，提供喜歡辱罵罷團志工者作為「參考」。

罷免羅智強的「大安強強滾」說，多名志工掛病號，無法即時更新，距離目標門檻尚缺6000份，接下來將投入巷戰，諸如信箱投放文宣、市場掃街、擺攤宣講增加場次，明晚（25日）7點在通化街夜市有羅智強究責會，也會收取連署書，「一支筆、一張紙，救台灣！」

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罷免賴士葆的「文山退葆」指出，收件突破2萬5000份，距離目標3萬2000份，還差7000份，連署同時也在進行除錯檢查，並請民眾重簽，因此統計數據浮動，身處深藍選區確實會有鄰里壓力，民眾可善用小蜜蜂服務，也會繼續加強陸戰。

罷免王鴻薇的「山除薇害」提到，已收到4萬2500份，距離目標仍差2500份，自己設點收件之外，也與其他縣市罷團合作支援，希望能夠勇敢站出來，一起拔掉不適任的藍委。

罷免徐巧芯的「剷除黑芯」說，目前已收3萬6000份，雖然有把握到第3階段投票，但仍秉持戒慎恐懼的態度，力拚目標4萬5000份，「只要還沒有達標就不能鬆懈，每一份連署都是對抗中共的最強武器！」

罷免李彥秀的「港湖除銹」提到，已收4萬2292份，原本期望能夠到達6萬份，然而最近收件份數趨緩，下週將裁撤7個活動連署站、留下6個，空出的人力將組成小蜜蜂群深入社區，主動出擊接觸民眾。

罷免林沛祥的「基隆絕沛」提及，已經收到1萬6000份連署書，雖然大環境不利於罷免，依然呼籲民眾挺身而出，目前還差2萬2000份，希望儘早達標3萬8000份，跟上其他罷團腳步，不要讓基隆落單，並向民眾信心喊話，切勿過度恐慌、輕易退縮；提醒基隆選委會應依照制度行事；司法資源不要被濫用、避免擾民。

罷團出示「台灣罵人價目表」。（記者董冠怡攝）

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