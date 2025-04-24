大罷免最後倒數 台中罷團預告4/25公布最新連署進展

台中罷團預告25日公布最新連署進展。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/24 23:35

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免2階連署最後倒數，台中罷免國民黨立委市區3名立委包括羅廷瑋、廖偉翔及黃健豪的罷團，預告明天（25日）公布最新連署進展，盼大眾繼續支持，更要完成台中6藍委罷免「全制罷」。

包括台中第四選區「展翅廢翔」、台中第五選區「斷健行動」及台中第六選區「敲羅行動」等罷團，今天預告明天將正式對外公布最新連署進展與接下來的活動規劃，3罷團指出，台中罷團起步時間較早，罷免活動一路走來篳路藍縷，在所有人不看好的情況下，通過第1階段提議，進入第2階段的連署，台中市區3罷團已經奮鬥超過300天，在明天結果公布前夕，希望向一路以來各界的協助表達感謝之意。

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3罷團聯合發聲表示，連署將進入最後階段，將展開更大的行動，讓台中人了解罷免拚的是台中的未來及台灣的往後，希望有更多的台中人與罷團站在一起，讓整場罷免活動可以順利進行，更要順利完成台中6區全罷的公民紀錄，讓台中的罷免活動在台灣的民主社會運動，寫下一篇嶄新的歷史。

3罷團說，明天除將正式對外公布最新連署進展，與接下來的活動規劃、新的連署行動計畫，也將全力協助中二、三、八區的罷團全力衝刺，讓台中6區2階連署全面過關，迎接台中罷免全壘打。

罷團呼籲，沒有人是局外人，更沒有人輕易放棄，大家拚戰到最後一刻，達標不代表安全、安全不代表成功，一定要持續拚到2階宣告成功為止，每一個團體都需要更多件數、每一個團體都需要繼續支持，期待台中人一起共創新的歷史，讓台中可以再次成為民主聖地。

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