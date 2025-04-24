罷免魯明哲團隊中壢雨中宣講 26日新明市場再衝一波

「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊總召Dora（右）、民進黨桃園市議員魏筠（左）邀請政治工作者周軒（中）雨中宣講拚二階安全過關。（魏筠提供）

2025/04/24 23:32

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市發起罷免第三選區立委魯明哲的「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊，今（24日）公布收件已破3萬122份、跨過法定最低門檻。團隊總召Dora今晚與民進黨桃園市議員魏筠邀請政治工作者周軒一同前往中壢夜市及中壢火車站後站擺設民主連署站，在雨中呼籲中壢市民、桃園市民「最後一哩路，我們一起努力」，加入連署守護台灣民主，「大罷免大成功」。

周軒宣講表示，今天最新消息指出第三選區中壢的連署書數量通過最低法定門檻，但二階連署進入最後倒數，還需要更多人站出來連署，衝高連署數量到安全範圍。連署罷免一起保衛我們習以為常的生活。他抨擊中壢選區的立委不叫魯明哲，國民黨立院總召傅崐萁在立法院帶頭通過許多向中國靠攏的法案，魯明哲跟著傅崐萁投票，如果藍白立委帶著台灣靠向中國，絕對是一場災難。

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Dora說，她和很多人一樣是上班族，為了站出來呼籲連署，向公司請假來擺設連署攤位。今晚在雨中擺設連署攤位收到很多鼓勵，有許多市民對罷免志工比讚，也有許多市民索取空白連署書要帶回去給親友連署，她拜。

魏筠宣講也提到，國民黨籍立委在立法院惡修財劃法、惡意阻擋會議進行，甚至不敢具名表決，不願承擔國民黨強行拖過的預算案、法案。中壢區民選出的立委魯明哲現在完全是傅崐萁的小弟，傅崐萁說要過什麼法案，舉手附和的就是魯明哲，完全不顧中壢市民的權益。

魏筠也預告，她和不分區立委王義川、市議員彭俊豪、黃崇真、張曉昀、劉仁照、王珮毓邀結合該團隊組成「去連署護民主」行動宣講團，26日上午10點30分將齊聚中壢區新明市場，呼籲還未連署民眾要繼續支持連署一起力拚二階安全過關。

桃園市三選區罷團26日上午10點30分在中壢區新明市場辦理「去連署護民主」行動宣講團。（罷免魯明哲團隊提供）

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