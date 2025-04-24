新北市議會藍營成立次團「新藍圖連線」 大老周勝考感慨撂重話

新北市議會國民黨團前書記長陳偉杰（左）與六名議員成立「新藍圖連線」議會次團，現任黨團書記長王威元（右）表示樂見黨團夥伴多元發聲。圖為幹部交接典禮二人合照。（記者黃子暘攝，資料照）

2025/04/24 22:54

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市國民黨籍議員今（24日）宣布組成「新藍圖連線」議會次團，今日議會議事中，民進黨議員李宇翔笑稱藍營「不知是分裂還是怎樣」，藍營議員周勝考感慨、撂下重話表示，新北市升格以前曾有2個次團，幾番折衝才將黨團團結，對於如今狀況甚感遺憾，「不要以為國民黨永遠可以在新北市執政，唯有團結才有可能長久執政」。

新北市國民黨籍議員陳偉杰與6名議員，宣布組成「新藍圖連線」議會次團，引發外界對市議會國民黨團分裂的臆測，書記長王威元、陳偉杰均否認。

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周勝考自台北縣（現新北市）時期至今已任7屆議員，今日情狀似乎使他感慨頗深，直接透過黨團媒體群組發表感想。周勝考說，新北市升格前曾有「金蘭會」、「北台會」2個次團競爭，後來民進黨席次增加，國民黨團沒有各自為政的本錢，時任新北市長朱立倫、時任議長陳幸進折衝，盼次團回歸黨團運作，他出任黨團書記長時也認為要回歸黨團運作，才能延續藍營在新北市執政，並制定黨團組織暨運作規則、弱化次團至今。

針對「新藍圖連線」成立，周勝考說，他是看新聞才知道的，試問成立次團是否有告知府會領袖與黨團書記長？媒體形容黨團「有2個太陽」，民進黨也批評藍營分裂，「縱然當事人都說沒有，但是新聞一出來支持者會相信嗎？」正是如此才被外界解讀為「自立山頭」。

周勝考指出，打破次團14年後，現在再度把黨團虛級化，形同走回頭路，「黨團每位議員有權利也有義務，不像次團沒有獎懲」，也唯有團結才能對抗民進黨，「次團不會永久，只有黨才會，因為沒有人一輩子都當民意代表」。

周勝考撂重話表示，「不要以為國民黨永遠可以在新北市執政，唯有團結才有可能長久執政。如果認為這個黨對不起你，就不要留戀了，不要等到黨中央出面處理吧」。

截至出稿，記者聯繫陳偉杰嘗試獲取回應，但未能聯繫上。

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