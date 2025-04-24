找脫單機緣！「官版媒人婆」台南急覓女主角

內政部單身聯誼活動「緣起相遇時」，台南場次尚有女性名額歡迎報名參加。 （南市民政局提供）

2025/04/24 22:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕內政部今年單身聯誼活動「緣起相遇時」已正式開跑，台南場次2日遊只要繳費4160元，目前「陽盛陰衰」，男性報名額滿，女性尚有名額，民政局發布「情帖」呼籲「女主角們」踴躍報名參加。

內政部全年度將有14場次活動，第5場次「台南Fun遊十鼓．遊湖話風情」將於6月21至6月22日於台南舉行，結合在地文化與自然風光的行程，將參訪十鼓仁糖文化村體驗藝術氛圍，以及在風景優美的尖山埤渡假村湖畔遊湖，透過旅遊與交流相結合方式，為單身男女創造更多社交機會，開啟更多友誼的可能。

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南市民政局表示，內政部主辦的單身聯誼活動具公信力，除為參加者提供一個安全、可靠的社交環境，另為鼓勵單身者踴躍報名，活動費用已由內政部補助2成，2日遊費用為4160元，另外內政部還特別提供每位參加者每人1堂服裝穿搭形象課程（實體或線上），協助參與者展現自信與魅力，從而在活動中展現最佳自我。

民政局長姜淋煌表示，台南場活動報名4月21日至4月30日，名額共80人，男、女各半，報名資格須為年滿18歲以上、在台設有戶籍的成年人，且婚姻狀態為單身（未婚、離婚或喪偶）；婚姻存續中、同居或已有婚約者皆不符合資格。台南場次女性名額尚未額滿，有興趣的女性朋友可把握機會。

市長黃偉哲表示，台南擁有豐富的歷史人文底蘊和道地美食，是進行聯誼活動的最佳場所，透過此次活動，單身女性不僅能認識新朋友，還能一同探索台南的獨特魅力，留下難忘的夏日回憶。

內政部主辦單身聯誼活動「緣起相遇時」，具有公信力，提供良緣交誼平台。 （南市民政局提供）

內政部單身聯誼活動「緣起相遇時」，台南場活動將遊十鼓文化園區。（記者洪瑞琴攝）

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