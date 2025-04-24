助史瓦帝尼打造5G政府、智慧城市 林佳龍與史國總理啟用監控中心

「史國5G政府及智慧城市發展計劃」計畫經理王正宇（左）介紹並引導總統特使林佳龍（中）及史瓦帝尼王國總理戴羅素（右）參觀控制中心。（外交部提供）

2025/04/24 22:05

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍以賴清德總統特使身分率團訪問友邦史瓦帝尼，24日上午與史瓦帝尼總理戴羅素（H.E. Russell Dlamini）共同主持「史國5G政府及智慧城市發展計畫」監控中心啟用典禮，與史國外長戴柏莉（H.E. Pholile Shakantu）簽署《防制資訊操弄及促進資訊完整性瞭解備忘錄》與《外長聯合聲明》。

在「5G政府及智慧城市發展計畫」監控中心啟用典禮時，林佳龍說明，這次合作計畫率先於史瓦帝尼首都姆巴巴內（Mbabane）建置兩座5G基地台，導入智慧監控系統，整合交通、治安與災害防救等服務，也提供免費公共無線網路，展現科技改善生活的具體成果，未來該計畫也將擴展到史國全國。

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林佳龍說，計畫先將首都建立成為智慧城市，逐步擴及史國其他地區，實現史國成為5G國家，躋身已開發國家的願景，台灣也將持續與史瓦帝尼攜手前行，協助打造智慧化國家，引領其他非洲國家發展。

戴羅素則說，感謝我國長年支持史國建設，特別在數位化及智慧城市領域的協助，有效提升史國民眾福祉，相關系統未來更可投入災害預防使用，再次證明台史夥伴關係對史國的重要性。

在啟用典禮結束後，林佳龍接著與史瓦帝尼外長戴柏莉舉行雙邊會談，分別代表兩國政府簽署《防制資訊操弄及促進資訊完整性瞭解備忘錄》與《外長聯合聲明》。

戴柏莉說，史瓦帝尼深受錯假訊息議題所苦，相信今天簽署的合作備忘錄，能有效協助史瓦帝尼應處相關挑戰。

戴柏莉也再次感謝台灣，在職業訓練及基礎建設等領域對史瓦帝尼的協助與承諾，期待相關計畫能為兩國確保更多不同專業人才，提升兩國產業發展。

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