罷免魯明哲!中壢「愛麵子」提供連署場所 助攻2階達標

中壢愛麵子麵館用餐的桌子，貼有第二代老闆余能生愛台灣的信念。（記者李容萍攝）

2025/04/24 21:56

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢愛麵子客家風味館第二代店老闆余能生，今年初將店門空間，免費提供罷免第三選區立委魯明哲的「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊作為連署第一個固定店，在Google地圖甚至標註為「罷免魯明哲固定站／愛麵子麵客家美食」，並常在社群平台發聲「公民團體領銜發動罷免行動救台灣」，代為全國其他縣市罷團的連署收件。

愛麵子麵館地處中壢站前的大同商圈、前往連署的人氣高，三選區2階連署跨過3萬份的法定收件門檻，此固定站開彊闢土助攻、功不可沒。

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也是「公投護台灣聯盟」副總召余能生提到，2012年母親過世時，對他來說是巨大的打擊，也促使他將情感轉移到台灣這片土地上。當時，他加入由蔡丁貴教授帶領的「公投護台灣聯盟」，當時認識許多7、80歲的年長抗爭者，這些人無私地為台灣的民主和土地奉獻，使他深受感動。

余能生說，台灣人的苦難，可以說是從國民黨來台的那天開始，過去藍綠政黨惡鬥，全是被有力人士操縱，舉凡階級問題、文化問題、階級問題要解決，公共政策的制定，尤其這次藍白在國會亂搞簡直是到「軟土深掘」的地步，要解決這些問題，都要靠台灣公民自己站出來關心。

尤其罷鲁團隊有200多位志工，其中有7成以上是女性，每位輪班協助連署、騎著機車到處協助收件，堪稱都是救苦救難的「連署媽祖」，讓他很感動。對於麵店曾被「綠色麵」等標籤，他強調一點不在乎，並透露麵店生意比去年同期好，是提供連署固定站的意外收穫。

而饕客鄰居在網評留言，誇讚老闆余能生「能夠成為罷免連署站需要很大的勇氣，一定也是因為愛台灣必須守護民主自由才願意站出來，我身為離鄉多年老鄰居與有榮焉！」。

牧師黃春生也分享，愛麵子近期出現很多超級志工阿伯阿姨，歡喜連署後又帶走一疊空白單，甚至有人一次要了200張，說要在家裡開連署站，把所有的家人朋友鄰居都找來連署，也有好幾個志工都是在連署站從早待到晚，一待就是10個小時，大家在一起幹大事，都不覺得累，歡樂的氣氛可能超過家人；最讓人感動的是，一對老夫妻，早上5點就從彰化田中搭車，到愛麵子連署已經快中午了，不辭舟車勞頓，心中只有對台灣的愛。

中壢愛麵子麵館老闆余能生長期關心台灣公民運動。（記者李容萍攝）

中壢愛麵子麵館老闆余能生，免費提供罷免連署定點。（記者李容萍攝）

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