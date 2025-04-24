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    罷免萬美玲領銜人臨危受命 志工衝連署清晨4：50就出班

    今年1月罷萬志工在桃園區風禾公園設置臨時連署點，1天就收到高達1400份連署書。（記者鄭淑婷攝）

    今年1月罷萬志工在桃園區風禾公園設置臨時連署點，1天就收到高達1400份連署書。（記者鄭淑婷攝）

    2025/04/24 22:01

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園6區全罷第2階段最後衝刺，從1階過關進入2階，靠著志工1份份累積連署書而成，尤其屬於艱困地區的第4選區桃園區，萬美玲罷免案領銜人鄧永城原本只是第1選區志工，臨危受命接下第4選區領銜人，他說，「所有志工都是無名英雄！」很難想像第4選區實體站點僅有5個，靠著小蜜蜂志工打游擊戰，深入大街小巷號召連署，最早一班志工清晨4點50分就出發，到游泳池尋找晨泳的民眾連署。

    鄧永城說，第4選區起初連實體連署站都沒有，由第1選區志工幫忙發起及收件，今年1月終於在桃園區新埔十街開設第1個站點，雖然起步不順但爆發力非常強，第1階段在桃園區風禾公園臨時連署點，1天就收到高達1400份連署書，不過，第1階段送件時還沒找到領銜人，原本希望能找地方意見領袖，有力量號召更多連署，沒想到最後由他臨危受命接下任務。

    鄧永城說，所有志工都是無名英雄，更是無償協助連署工作，第4選區目前實體連署站僅有5個，小蜜蜂志工深入大街小巷、夜市打游擊戰，1份份累積連署書，讓他感動的是，志工中有就學中的大學生，因為對台灣未來感到焦慮，從1階就加入志工行列，即使寒假、過年也不休息，更有小蜜蜂志工清晨4點50就出班，找晨泳民眾寫連署書，即使遇到不理性的民眾謾罵、攻擊也不退縮，只希望為台灣的未來盡一份力。

    今年1月罷萬志工在桃園區風禾公園設置臨時連署點，1天就收到高達1400份連署書。（記者鄭淑婷攝）

    今年1月罷萬志工在桃園區風禾公園設置臨時連署點，1天就收到高達1400份連署書。（記者鄭淑婷攝）

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