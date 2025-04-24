打造綠色台灣品牌 賴總統：以循環經濟抵禦國際碳關稅壁壘

總統賴清德今（24日）主持國家氣候變遷對策委員會第4次委員會。（圖由總統府提供）

2025/04/24 20:56

〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德今（24日）主持國家氣候變遷對策委員會第4次委員會，提出包括政府要成為企業落實數位與淨零雙軸轉型的後盾，並協助受到衝擊產業；塑造「綠色台灣品牌」，以循環經濟做為抵禦國際碳關稅與非關稅壁壘的產業升級策略；制訂重要支持型經濟活動的認定標準；逐步建置產業碳排數據庫及規劃減碳路徑等4點裁示。

據總統府發言人郭雅慧在會後記者會轉述，賴總統裁示，第一，政府要成為企業落實數位與淨零雙軸轉型的堅強後盾，並協助受到衝擊產業，提供專案輔導措施。持續完善淨零政策及具體措施，鼓勵企業減碳轉型、導引資金支持永續基礎建設，以及低碳技術研發、對標國際永續揭露規範、推動碳定價制度，落實國家減碳新目標。

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賴總統指示，請相關部會合作，持續擴大綠領人才培訓，提供受衝擊勞工再就業，以及綠領轉職機會，並且提供綠色成長基金投資，發展淨零創新技術，來啟動台灣綠色成長新動能，不因新的政治局勢而轉變淨零轉型的目標。

其次，賴總統說明，透過公私協力，打造台灣成為循環經濟的先行者，塑造「綠色台灣品牌」。請相關部會與產業公協會合作，推動高值化資源回收再利用，將稀有貴金屬回收留存國內。同時，結合標章、標準與資料追溯，推動技術與制度輸出，並以循環經濟，做為抵禦國際碳關稅與非關稅壁壘的產業升級策略，強化整體供應鏈韌性與自主發展能力，請環境部儘速修法。

第三，制訂重要支持型經濟活動的認定標準，並扶植成立專業評估機構。要加速訂定再生能源、低碳技術、以及深度節能等支持型經濟活動的認定標準，提供企業產品清單供外界參考；也要建立專業的評估機構，協助產業轉型技術可行性評估工作，並提出誘因措施、或是風險分攤機制，來提高金融業參與投融資的意願。

賴總統續指，第四，逐步建置產業碳排數據庫及規劃減碳路徑，導引企業減碳。企業要落實減碳，必須先知道自己碳排狀況，以及與同業相比較所處的地位，同時也可善用利害關係人，例如金融業的影響，來驅動減碳。

賴表示，請相關部會建置產業碳排數據庫與減碳路徑，做為驅動轉型的重要基礎，並透過獎勵或誘因機制，鼓勵企業提供碳排數據，協助資金提供者和企業，能夠辨識、揭露及追蹤轉型活動情形，引導企業減碳並訂定目標與策略。

賴總統強調，金融影響力也是推動產業淨零、永續的重要引擎，請金管會及相關部會，持續關注國內外淨零轉型趨勢，強化整體產業應對氣候變遷風險的韌性，積極推動綠色與轉型金融，成為台灣永續發展的助力。

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