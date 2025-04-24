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    藍白刪凍總預算、統籌款分配不均 邱俊憲曝高雄3大困境

    高市議員邱俊憲解析藍白亂刪凍總預算與統籌分配稅款分配，點出高雄財政的困境。（翻攝官網）

    高市議員邱俊憲解析藍白亂刪凍總預算與統籌分配稅款分配，點出高雄財政的困境。（翻攝官網）

    2025/04/24 21:21

    〔記者王榮祥／高雄報導〕針對立院藍白刪除、凍結中央總預算亂局，高市議員邱俊憲今天在財經部門質詢時解析，高雄恐因計畫型補助縮減、統籌分配稅款分配不均等因素，將面臨三大困境，對社會福利與市政推動將造成重大衝擊。

    他呼籲市府，應加速資產盤點與財源活化，並提出一系列產業與人才政策建議，持續強化高雄在不確定財政環境下的韌性。

    邱俊憲說，根據立院送出的混亂資料顯示，中央政府預算受影響刪除、凍結比例約34%，導致高雄可能損失鉅額資金。

    有人以「統籌稅款增加可彌補損失」作為安慰說法，實則高雄獲配增加幅度為全國最低，帳面數字與實際可動用資源落差甚大，補助「凍漲」將使高雄在社福、托育、社區照顧等面向，陷入資金斷鏈危機。

    主計處長答詢時也指出，報載統籌稅款增加245億僅是帳面預估，實際金額尚未確定，而一般性補助款190億元也可能維持原額無法成長，恐進一步限縮市政財務空間。

    邱俊憲憂心，高雄當前面臨的是「帳面增加拿不到，既有補助難增長，計畫補助又凍結」的三重困境，根本就是「南柯一夢、白忙一場」。

    他強調，市府應主動開源節流、提高財政自籌率，並對市有資產進行全面盤點與活化。

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