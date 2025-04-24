江肇國批中市府拚經濟 卻只三招打天下

美國提高關稅衝擊在前，中市議員江肇國（中）批市府拚經濟僅「三招打天下」。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/24 20:38

〔記者蘇孟娟／台中報導〕美國提高關稅衝擊各國經濟，民間開始浮現消費凍結壓力，台中市議員江肇國今在議會財政經濟業務質詢中，直指市府振興經濟手段老套，只有「購物節、鍋烤節、物調券」三招打天下，無法對應實際衝擊。

江肇國說，市府前年起發放「物調券」，原本是疫情期間為促進消費推動的短期措施，竟成變成例行政策，問題是美國要求對等關稅衝擊，消費者信心低迷，民間經濟活動出現警訊。

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他說，有餐飲業者反映近期業績下滑約3成，也有安親班業者指出，出現不少家長延遲繳費情況，甚至有業者說月底將屆，仍有近6成家長尚未繳交學費，顯見家庭財務壓力持續升高。

江肇國質疑，市府號稱有對策協助各行各業因應衝擊，但經發局是否真正掌握民間經濟狀況，前有關稅風暴預期的衝擊將至，卻繼續用小確幸面對大風浪，要民眾拿100元換200元物調券，或持續辦購物節及鍋烤節，在消費力緊縮下，對店家、攤商、民眾有何實質幫助。

江肇國說，關稅風暴在前，民眾需要的不再是小確幸，盼市府把預算更務實的具體對策上，真正投入於提振內需與協助產業，這才是市民所期待的「拼經濟」。

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