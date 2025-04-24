究責黃建賓 「鷹爸」徐柏岳、八炯台東開講

「鷹爸」徐柏岳指責藍委凍結國防預算。（記者劉人瑋攝）

2025/04/24 20:24

〔記者劉人瑋／台東報導〕大罷免活動二十四日傍晚在台東市區展開，「春季青鳥：黃建賓究責會」，雖在藍營鐵板區的台東，參加人數也有二、三百人。

「鷹爸」徐柏岳表示，自己不可能是綠色的，自己還是「民國派」堅決反共，但如今說出真相都受到箝制，自己還遇到有老師自稱因為在學校提及「八九六四」被舉報。

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鷹爸說，自己兒子任飛官、駕駛新戰機，但美籍教官卻因預算遭凍結無法再教，「保護家園最便宜的方式就是國防穩定」，一定要把中共同路人、削減國防預算的立委罷免掉。

八炯則表示，以往藍營支持者竟然會在419遊行中出現，甚至還有南沙老兵到場聲援，當時旗幟可以有中華民國國旗與台灣獨立旗並存，「我們有著共同的信念還有共同的敵人，那就是在海峽對岸的中共」而台灣則有部分中共的代理人，「藏在立法院，講著國語、台語和原住民語，「就是在說你！高金素梅！」。罵到高金，台下一片笑鬧歡呼。

八炯也以「身為花蓮人卻出了一個立委傅崐萁而向大家道歉」，傅崐萁一次又一次舔共、禍害全台灣，包括傅的跟隨著也都是需要被罷免的對象，如黃建賓這些傅崐萁的打手、舔共立委「都要全部罷掉」、「我們的敵人不是彼此，是在海的對岸，還有立法院內的國民黨立委」

主辦單位表示，黃建賓縮短中配取得台灣身分證年限為四年的《兩岸人民關係條例第十七條》修正草案。且黃多次隨傅崐萁訪中見中國政協主席王滬寧、文化旅遊部等中國官員，舔共行逕該被罷免。

八炯痛罵舔共立委。（記者劉人瑋攝）

眾多民眾參加，反應熱烈。（記者劉人瑋攝）

眾多民眾參加，反應熱烈。（記者劉人瑋攝）

眾多民眾參加，反應熱烈。（記者劉人瑋攝）

眾多民眾參加，反應熱烈。（記者劉人瑋攝）

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