金門縣府表揚模範公務員戴紹恩、蔡百里、李煜翔

金門縣長陳福海（左四）頒獎表揚模範公務員戴紹恩（左五）、蔡百里（右四）、李煜翔（左三）。（金門縣政府提供）

2025/04/24 20:17

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表揚3名模範公務員，分別是縣消防局第1大隊副大隊長戴紹恩、縣府觀光處大陸事務科科長蔡百里、金寧鄉公所社會課課長李煜翔。縣長陳福海勉勵繼續堅守工作崗位，把分內工作作好，也期許同仁見賢思齊，提升公務員服務品質，讓金門更好。

陳福海在縣府利用主持縣務會議，頒發獎狀及獎金給3名獲獎人。縣府表示，戴紹恩自2021年3月1日調任現職，負責金城、金寧、烈嶼地區的救災救護規劃及執行，成立消防大隊部暨建立金門大橋開通救災模式，在大橋通車後推動跨區支援機制，建立救災救護及水域救援標準作業程序及模組，將大、小金門納入共同救災體系，展現跨區協作與科技應用成效，樹立救災體系新里程，成功強化金門地區的救災能量。

請繼續往下閱讀...

縣府表示，蔡百里2016年1月29日擔任現職，負責兩岸政策執行、事務交流及離島交通觀光業務，疫情期間推動水頭碼頭至尚義機場防疫「過境不落地」措施，成立整合服務窗口辦理產業紓困與振興計畫，積極爭取小三通離島自由行、落地簽經費調降等政策執行，並整合各鄉鎮資源以旅遊商機帶動地方創生。

縣府表示，李煜翔自2016年4月1日出任現職，致力於建構在地化學習體系及強化高齡教育。健全完善金寧鄉公共圖書館組織體制；2022年起連續2年獲評「整體閱讀力表現績優城市」殊榮，推動樂齡課程採走動式進駐結合社區發展協會，讓鄉親長者能近、便學習，2021年曾代表金門縣角逐全國樂齡教育奉獻獎，獲團體獎特優及傑出帶領人獎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法