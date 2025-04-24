台灣人赴中國風險遽增 陸委會：近1年半9人失聯、60人遭限制自由

陸委會統計，自去年1月1日起至2025年3月31日，已接獲82名國人赴中國失聯（9人）、遭留置盤查（13人）或遭限制人身自由（60人）案件。 （圖取自陸委會臉書）

2025/04/24 20:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日指出，政府於2024年6月27日起，將赴中港澳旅遊警示提升為「橙色」，請國人避免非必要旅行。據統計，自去年1月1日起至2025年3月31日，已接獲82名國人赴中國失聯（9人）、遭留置盤查（13人）或遭限制人身自由（60人）案件。

為提高國人赴中國旅行風險意識，陸委會補助中華民國旅行商業同業公會全國聯合會，今日在高雄舉辦「兩岸觀旅遊安全暨國人赴中港澳動態登錄系統注意事項說明會」，與旅遊相關業者面對面溝通說明及交換意見，請旅遊業者協助落實赴中登錄制度，以減少赴中國旅行的可能意外及風險。

請繼續往下閱讀...

陸委會指出，在本次說明會中，對確有需要赴中的國人提出提醒及建議，鼓勵事先在陸委會設置之「國人赴中港澳動態登錄系統」登錄，以利政府提供急難救助協助。

陸委會強調，赴中有風險，登錄有保障，赴陸宜思考，登錄無強制，國人登錄之資料，政府會依法保密，維護個人隱私。為讓更多國人了解赴中旅遊風險並登錄，將續補助全聯會於4月28日在台中辦理說明會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法