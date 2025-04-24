特別條例比普發現金更可行 吳思瑤盼在野黨勿設前提討論

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤24日輿情回應。（記者廖振輝攝）

2025/04/24 20:06

〔記者李文馨／台北報導〕行政院會通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，藍白黨團皆不同意撥補台電1千億元，國民黨團則堅持普發現金1萬元。民進黨團幹事長吳思瑤認為，該特別條例比普發現金2300億方案更合理、可行，盼在野不設前提討論，並提醒若透過立法或修改預算法普發現金，恐又踩違憲紅線。

因為美國總統川普提出的對等關稅政策，行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，草案的預算規模為4100億元，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電與勞健保基金。

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吳思瑤今天傍晚接受本報訪問時表示，當行政院提出特別條例及特別預算時，樂見立法部門能夠不設前提、不帶政治立場地進行正向討論，不要為反對而反對。她也說，特別預算從最初的880億元，行政部門採納國民黨主席朱立倫建議後，將規模擴大、加碼至4100億元，某種程度上也正面回應了在野黨的訴求。

吳思瑤指出，特別條例的財源是歲計賸餘，依法規規定，政府應妥善運用歲計賸餘在國家當前最迫切需要且最具全面性的事務上。因此，用歲計賸餘支應4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，在正當性、效果上都比普發現金2300億的方案更可行、更合理、更合規。

對於在野黨主張普發現金1萬元，吳思瑤認為，這涉及違憲問題，無論在野透過設立「普發現金特別條例」或修改「預算法」，都是立法權權凌駕行政權，增加政府支出並指定支出項目，又踩到違憲紅線。

吳思瑤也強調，撥補台電1000億元是為了穩定物價、照顧民生、抑制通膨，這與因應川普關稅可能帶來的壓力是一致的，可以一兼兩顧。她也說，該條例短期可以因應關稅衝擊，其次是推動中長期的產業支持與轉型，呼籲在野黨共同支持，為台灣建構更強韌的經濟安全體系。

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