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    盧秀燕426上凱道「拚經濟」 綠營議員批會不會太扯

    台中市長盧秀燕26日上凱道「拚經濟」，綠營議員林德宇（左）、曾威批會不會太「扯」。（記者蘇孟娟攝）

    台中市長盧秀燕26日上凱道「拚經濟」，綠營議員林德宇（左）、曾威批會不會太「扯」。（記者蘇孟娟攝）

    2025/04/24 20:19

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨發起4月26日上凱道「反綠共、戰獨裁」行動，台中市長盧秀燕表態會挺身而出「拚經濟」，多名民進黨台中市議員今痛斥，拚經濟應在台中跟企業產業站在一起，去戰獨裁行動拚經濟，會不會太「扯」，促她應該拜託國會多數黨，快通過中央「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」較實際。

    市議員林德宇、曾威今日在議會財政經濟業務質詢時表示，行政院今通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，整體預算規模4100億元，但盧秀燕之前口口聲聲說要協助台中因應關稅風暴，甚至表態「上凱道相挺拚經濟」。

    問題是，拚經濟怎麼會去「反綠共、戰獨裁」的集會，真要拚經濟，應該在台中市跟產業在一起，更發揮影響力，請國會多數儘速支持通過特別條例預算，而不是上凱道，盧秀燕是要拚經濟還是要去戰獨裁，都說不清楚。

    林德宇也詢問台中市經發局長張峯源，既然市長號稱上凱道拚經濟，負責拚經濟業務的經發局長是否出席一起拚，張峯源表示，上凱道跟市政無關，他就是好好做事。

    林德宇強調，行政院於今早通過特別條例草案，總體預算4100億元，原先880億元的支持方案再增加50億元，要做包括給企業升級的設備汰舊換新，還有很重要的是穩定電價，特別編列1000億元挹注台電做財政健全，以穩定電價。

    林德宇質疑，拚經濟有很多方式，盧秀燕若要拚經濟，就要「找對路」，市長的拚經濟，怎麼會是去站在說要「反綠共、戰獨裁」的場子，結果大家都要去反綠共、反獨裁，只有她是去「拚經濟」，會不會太「扯」。

    他呼籲盧秀燕，「拚經濟，不是上凱道」，應去拜託現在的國會多數政黨，藍白政黨快通過中央的特別條例，攜手合作度過經濟困難。

    議員江肇國也說，上凱道跟拚經濟有何關係，難道會上去推銷台中農特產品，若沒有準備上凱道怎麼拚經濟，一市之長講這種話，令人無法理解。

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