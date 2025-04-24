不要讓他們得逞!沈伯洋發7點「罷免速報」 籲勿參與426集會

沈伯洋整理了7點「罷免速報」，並呼籲支持者切勿參與藍白426凱道集會。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/24 21:08

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕公民罷免行動如火如荼，許多罷團也紛紛傳出捷報，民進黨立委沈伯洋就整理了7點「罷免速報」，並呼籲支持者切勿參與藍白426凱道集會，「對方擅長挑起衝突營造仇恨，不要讓他們得逞」。

沈伯洋在臉書整理了7點「罷免速報」，「1.連署最好在5月8日前送件」，不過他稱原因很複雜，之後再細講，但早送準沒錯。「2.目標是一次到位，不要補件」，他表示，補件會讓投票時間延後50天，直接落入藍白四大公投的陷阱。「3.有不少人在補件邊緣」，葉元之、呂玉玲、傅崐萁、林德福、張智倫、黃建豪、江啟臣等人目前都在補件邊緣，差距大約2千～4千份，他懇請，「週末這一波，拜託大家全力衝刺」。

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關於罷團，他表示，「4.有幾位罷免已確定過關，對方不會再低調」，未來幾天可能會出現更多告人、騷擾、挑釁等情況，罷團志工們務必小心，注意自身安全。「5.如果你已經簽過了，也能幫忙」，週末可以去連署站旁邊壯聲勢，或是幫忙守護掃街，不要讓罷團落單。「6.罷團始終理性訴求，說罷免是愛」，他批，「但被罷者卻越來越囂張，傅崐萁、羅智強之流不斷製造仇恨，兩邊的高度差異，真的是對比強烈」。

沈伯洋也呼籲，「7.藍白426凱道集會請不要過去」，稱對方擅長挑起衝突營造仇恨，不要讓他們得逞。「我們的回應方式很簡單：趁426這些人都在凱道，讓罷團遍地開花，全台灣狂衝連署，讓他們知道真正的民意在哪裡」。

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