罷免藍委涂權吉衝刺收件 胖卡深入沿海地區拓展安全份數

「全力一擊 罷免涂權吉」團隊志工Jenny（右）說，犧牲自己時間連署收件，為的是拉下不適任的國民黨立委。（「全力一擊 罷免涂權吉」團隊提供）

2025/04/24 19:47

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市連署罷免國民黨立委涂權吉第二階段連署收件，上週累計3萬1380份，衝刺安全份數到4月27日。「全力一擊 罷免涂權吉」團隊65歲志工Jenny是家庭主婦，不滿國民黨立委毀憲亂政，1月開始連署收件，目前藉罷免胖卡宣傳車、街頭舉牌深入新屋、大園、觀音等地拓展連署，她說「沿海地區人口不稠密，但每份連署書都很重要。」

Jenny說，她恰好與罷免涂權吉案領銜人Rick是鄰居，先後在團隊的新農、高榮固定連署站擔任站長，目前約早上9點開始，與另外3名志工跑胖卡連署，回家已近晚上8、9點。

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Jenny說，以前她都會幫家裡煮飯，但1月至今，家人已被她丟在一邊，小小的犧牲，為的是拉下不適任的國民黨立委，不管是民眾善意餵食或反對責罵、拍打胖卡車窗，制止廣播，團隊都點滴在心頭，聽到社區住戶喊「你們現在才出來，有好幾份要連署！」既開心又振奮，團隊200多位志工各司專長，年輕人製作文宣、舉辦活動創意無限，她也學到很多，大家快樂連署罷免，也感謝警方持續保護團隊志工的人身安全。

「全力一擊 罷免涂權吉」團隊藉罷免胖卡宣傳車深入新屋、大園、觀音等地收件。 （「全力一擊 罷免涂權吉」團隊提供）

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