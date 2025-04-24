國人赴中失聯、遭關押增7人 陸委會：有4人涉詐騙罪

陸委會指出，很多人以為用微信聯絡沒問題，詐騙集團也常使用微信，但微信對中國警方而言「幾乎是透明的」，當你到中國就已經被鎖定了，所以國人不要去中國從事詐騙，當然東南亞也不要去。（資料照）

2025/04/24 19:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會主委邱垂正近日揭露，國人赴中失蹤、遭盤查或拘留案件，去年至今累計達82件，較陸委會上回公布75件多出7件。陸委會發言人梁文傑今天說明，與前次相比增加7人，其中2人是失聯，5人遭到限制人身自由。

梁文傑指出，國人赴中遭關押一事，從去年到今年3月31日，總共有82人赴中失聯、遭盤查或限制人身自由。與前次相比增加7人，其中2人是失聯，5人是遭到限制人身自由，這5人裡面有4人涉詐騙罪，1人涉及非法入境罪。

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梁文傑提及，陸委會曾呼籲過，近年國人在中國被限制人身自由最主要原因是跟詐騙案件有關，很多是年輕人被引誘過去當車手或其他角色。要再次呼籲，到中國從事詐騙行為是不可取，且相當危險。

梁文傑示警，很多人以為用微信聯絡沒問題，詐騙集團也常使用微信，但微信對中國警方而言「幾乎是透明的」，當你到中國就已經被鎖定了，所以國人不要去中國從事詐騙，當然東南亞也不要去。

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