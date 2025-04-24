玄奘大學畢業生怒斥林思銘 賣台教師誤人子弟 籲新竹人一起罷免

新竹市玄奘大學法律系畢業小玉稱，曾在學校教書的立委林思銘是賣台教師且誤人子弟，籲全民罷免。（記者洪美秀攝）

2025/04/24 20:00

〔記者洪美秀／新竹報導〕署名小玉的新竹市玄奘大學法律系畢業生，今天向媒體投書公開信稱，新竹縣立委林思銘曾是他的法律老師，如今卻成踐踏台灣法治的推手。稱林思銘不僅是賣台教師，更誤人子弟，籲新竹人應正視其言行背後對憲政體制的傷害，一起罷免連署。對此，玄奘大學未有評論。

這名畢業生指出，林思銘過去曾在玄奘大學講授「行政救濟法」，課堂上教導學生如何藉由憲法保障，捍衛自身權益。但沒想到身兼教師及民意代表的林思銘，仗著藍白立委多數聯手強推國會擴權法案，利用多數暴力決通過不符合程序正義的法案，更有甚者，在憲法訴訟法的修正爭議下，竟不顧及實務界300位律師上街遊行及多位法律學者之反修惡法聯合聲明，執意以狹怨報復方式，修法癱瘓憲法法庭之運作。這樣的行為，形同在憲政民主體制內引爆破壞法治的地雷，危及台灣民主根基。

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並提到，林思銘在課堂上講授行政救濟法時，一再強調人民權益保障之重要，有權利即有救濟，是身為法律人無時無刻必須謹記在心之7字箴言。但林思銘做出修法癱瘓憲法法庭的那一刻，不僅為學生做最壞示範，也關上全台灣2300萬人最後救濟之大門，破壞國家憲政體制現狀，將人民權益視為無物，堪稱是最糟糕的雙面教師。

如今，林思銘也連署選罷法修正，要求附上身分證影本以進行連署，使人民噤聲不敢行使參政權，及干預言論自由。且阻擋攸關國安的法案通過共124次，令社會安全與國家穩定蒙上陰影。當初強行推動國會擴權法案，如今又透過修法刻意癱瘓憲法法庭的正常運作，導致選罷法、國安法案、財劃法等關鍵法案無法聲請憲法審查。

該畢業生認為，林思銘的行徑，無異於反過來利用台灣人民手中的選票，狹怨報復整個公民社會。這樣的立委不再值得人民信任，甚至與「賣台」劃上等號，呼籲各界站出來罷免背棄良知、踐踏法治的賣台立委。

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