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    牙醫引600中客來台打工賣淫 陸委會：入出境許可辦法沒有問題

    陸委會發言人梁文傑。 （記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。 （記者陳鈺馥攝）

    2025/04/24 19:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市魔法牙醫診所涉嫌與旅行社合作，以治療、矯正牙齒名義，在半年內仲介了600多名中國籍人士來台，從事非法打工及賣淫。對於是否考慮修改「大陸人士入出境許可辦法」杜絕亂象，陸委會發言人梁文傑回應，目前看來，許可辦法、審查過程都沒問題。

    梁文傑在陸委會例行記者會說，去年在審查魔法牙醫入境台灣的案件時，發現有大量的違常現象，現在的法規是允許中國人士來台就醫的，牙醫的部分也是其中一個項目，但牙醫必須要有嚴重性，不能夠只是蛀牙就申請來台灣，「這是不行的」。

    梁文傑表示，必須是嚴重的牙齒疾病才可來台，當時在審查魔法牙醫的申請時，發現有大量的異常現象，便邀集衛福部、移民署等進行查處。衛福部當時已把魔法牙醫診所從可邀請中國人士來就醫的名單剔除，也就是說，魔法牙醫診所當時就失去邀請來台就醫的資格了。

    梁文傑進一步說，案件後來交給調查單位，調查單位發現確實不但行政上違法，刑事上也違法，所以從刑案方面偵辦，「確實有一些醫療診所會跟旅行社合作，過去也發生過好幾個案子，我們認為這樣的狀況都是蠅頭小利，賠上一個診所或醫院的名聲是划不來的」。

    針對是否考慮修改入出境許可辦法，梁文傑指出，目前看起來，許可辦法並沒有問題，審查過程也沒有問題，但有的時候，同一家診所如果異常申請量非常大，就可看得出有問題。

    他強調，「在這次個案裡面，我們也是用同樣的審查程序發現問題，所以目前看起來審查程序是不會有問題，但就是在審查過程之中必須要更小心注意，因為類似找漏洞的情況時常會發生」。

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