陸委會：550名中國人報名世壯運 已發出230多人審查許可

陸委會發言人梁文傑今日表示，世壯運是很純粹的體育活動，不應該會發生政治性阻擾，總共有550名中國人報名，目前審查許可已發出230幾人。 （記者陳鈺馥攝）

2025/04/24 19:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕世界壯年運動會5月17日舉行，傳出中國阻擋選手來台參賽，要求須轉飛香港或澳門等第三地。陸委會發言人梁文傑今日表示，世壯運是很純粹的體育活動，不應該會發生政治性阻擾，總共有550名中國人報名，目前審查許可已發出230幾人。

梁文傑表示，關於雙北世壯運，陸委會是處於協助角色，世壯運其實不是一個很符合標準化的運動賽事，因為都是個人報名，不像亞運、世大運是國家代表。

請繼續往下閱讀...

梁文傑指出，中國人士要來報名世壯運，是以個人方式報名，因為沒有任何代表隊。陸委會負責的是審查這些人有無資格來台灣或安全上的考慮。為了協助雙北把世壯運辦好，陸委會是採取盡量協助態度，讓這些沒有代表隊身分的中國人士進來台灣，同時保障台灣社會不會因為一下子進來太多人而被騷擾。

梁文傑說明，陸委會只能發給這些人來台通行許可，但台灣許可後，中國人士來台還要經中方許可，他們拿不到「大通證」就無法來台灣。過去審查很多案件時，常有取得許可的人，後來來不了，就是因為中方不許可。

梁文傑提及，截至目前為止，陸委會並沒有聽說，中國對世壯運的人有特別政策或不核發，並沒有收到這樣狀況。也問了相關單位，目前是大家都沒有收到類似狀況。

他強調，世壯運是很純粹的體育活動，不應該會發生政治性阻擾，總共有550名中國人報名，目前報名已經截止。目前審查許可已發出230幾人，至於他們拿不拿的到大通證，當然我們都希望他們都拿到。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法