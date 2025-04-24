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    持中國定居證將喪失台灣身分 陸委會：取消戶籍就是國籍被取消

    關於持中國身分證、定居證將喪失台灣身分，是否等於喪失國籍？陸委會發言人梁文傑強調，「當你戶籍被取消，實際上就是國籍也被取消了！」 （記者陳鈺馥攝）

    關於持中國身分證、定居證將喪失台灣身分，是否等於喪失國籍？陸委會發言人梁文傑強調，「當你戶籍被取消，實際上就是國籍也被取消了！」 （記者陳鈺馥攝）

    2025/04/24 19:42

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會最新令釋指出，兩岸條例第9條之1規定，台灣人民不得在中國設有戶籍或領用護照之「設有戶籍」，應包含持有「中國居民身分證」及「定居證」。關於持中國身分證、定居證將喪失台灣身分，是否等於喪失國籍？陸委會發言人梁文傑說，「當你戶籍被取消，實際上就是國籍也被取消了！」

    梁文傑說，兩岸條例是寫戶籍，當你失去戶籍後，亦將失去「國籍法」上的中華民國國籍。一旦失去中華民國國籍，也會失去中華民國國籍所連動的一切權利，例如入境台灣及享受健保的權利，「當你戶籍被取消，實際上就是國籍也被取消了」。

    梁文傑舉例，不管是出生在台灣，例如李東憲，或出生在中國、已取得拿台灣身分證或護照的人，只要你兼具中國人民身分，就會按照相關程序取消你的台灣身分。

    對於領中國定居證也會被除籍？梁文傑說明，按照中共相關規定，先去入出境機關申請定居，它會給你同意定居的同意書，再去當地公安機關申請定居證。申請定居時，須同時上繳台胞證、台灣身分證等，拿到定居證後，再去當地戶政機關登錄戶口，這是一連串的動作及密接要件，所以定居證是一個核心，有定居證後就可拿中國身分證。

    梁文傑指出，拿到定居證後，就意味著你要拿身分證，這是連續性的。其實兩岸之間法律名詞不太相同，台灣的兩岸條例是稱戶籍，而中國沒有戶籍，是稱為戶口，所以法律該怎麼認定，是由我方來解釋。

    梁文傑說，現在比較是抓核心概念，就是拿到定居證，等於拿到中國戶籍，這不是擴張解釋，因為兩邊法律名詞本來就不一樣，並不是由對方定義。

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