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    美在安理會批中國誤用2758決議 林佳龍：國際公認兩岸互不隸屬

    外交部長林佳龍強調，中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是台海客觀現狀，也是國際公認的事實。（資料照）

    外交部長林佳龍強調，中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是台海客觀現狀，也是國際公認的事實。（資料照）

    2025/04/24 19:10

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國派駐聯合國的華裔副政治參事吳婷（Ting Wu，音譯）23日於聯合國安理會，嚴詞批評中國為孤立台灣而誤用聯大第2758號決議，並曲解他國政策，意圖限縮各國自由選擇的權利。外交部長林佳龍強調，中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是台海客觀現狀，也是國際公認的事實。

    吳婷表示，他們一次次目睹中國在南海的脅迫行為，中國在2月擔任安理會主席期間吹噓自身領導地位，卻又非法阻礙菲律賓在黃岩島附近的行動。

    吳婷說，秉持反對任何形式單邊主義與霸凌的精神，他們強調中國濫用聯合國大會第2758號決議，試圖孤立台灣，扭曲他國政策並限制他國選擇，2785號決議並未排除台灣有意義地參與聯合國體系與其他多邊機制。

    對此，外交部指出，這是美國新政府繼今年2月在「世界衛生組織」（WHO）執行委員會會議公開發言反駁聯大第2758號決議遭扭曲後，再度於聯合國場域為我發聲，也是美國首次在聯合國安理會針對該決議明確表達立場，深具意義。

    外交部長林佳龍感謝川普政府對台灣爭取國際參與的堅定支持，並譴責中國持續透過惡意扭曲聯大第2758號決議打壓台灣的主權地位及國際參與空間，以及重申中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是台海客觀現狀，也是國際公認的事實。

    林佳龍也強調，聯大第2758號決議全文未曾提及台灣，也未認定台灣是中華人民共和國的一部分，只有台灣的民選政府，才能在聯合國體系及其他國際組織代表台灣2300萬人。

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