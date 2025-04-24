板殯原地改建、遷建仍未明 新北市議會將成立殯葬政策專案小組

國民黨議員周勝考、林國春今（24）日在議會預備會議上臨時動議提案，要求成立議會「殯葬政策專案小組」，此案經討論後照案通過，依規定籌備小組。圖為今日開會狀況。（記者黃子暘攝）

2025/04/24 19:59

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立殯儀館原地改建或遷建引發討論，板橋當地民眾也激烈抗爭反對改建。國民黨議員周勝考、林國春今（24）日在議會預備會議上臨時動議提案，要求成立議會「殯葬政策專案小組」，邀集都市規劃、交通、環保等專家學者與議員綜合評估新北未來的殯葬政策規劃與建議。此案經討論後照案通過，依規定籌備小組。

周勝考等人指出，日前新北市政府在議會還未決議通過成案下，「假借議會多數議員提案名義，提出板橋殯儀館擴建規劃案」，舉辦3次地方說明會都有板橋居民強烈抗議，也損及議會威信，市府提出預算經費高達130億元的板橋殯儀館擴建規劃案，量體龐大勢必導致周邊交通擁塞，居住品質再惡化，要求成立專案小組，針對新北市未來殯葬政策規劃與建議。

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在場議員黃淑君、顏蔚慈、陳明義、廖宜琨、蘇泓欽、石一佑均就此提出看法，希望小組組成兼顧性別、政黨、選區比例，已達公正完整討論的目的；議員們也詢問，板橋選區議員是否需利益迴避？小組成員是否僅限議員？專家學者出席費等是否可由議會編預算支應？

議會法制室、會計室解釋，新北市議會議事規則第六十六條之二指出，「專案小組之人數、人選及召集人，由議長就議員中擬定，提出大會通過之，議員對於本身有利害關係之事項，不得參加專案小組。專案小組之議事，準用本章有關審查會之規定」，法條所指「利害關係」通常為本身有經營相關事業等，小組成員僅限議員，專家學者可列席公聽會分享意見，出席費用可由議會支應。

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