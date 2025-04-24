三重罷團壓線二階領表 李坤城：罷免理由莫須有跟民意脫節

公民團體「三月圍城」發起罷免新北市第三選舉區（三重）民進黨立法委員李坤城，今天趕在領取連署人名冊格式期限的最後一天，壓線到中選會領表。（罷團提供）

2025/04/24 19:38

〔記者董冠怡／新北報導〕公民團體「三月圍城」發起罷免新北市第三選舉區（三重）民進黨立法委員李坤城，今天（24日）派出5人，趕在領取連署人名冊格式期限的最後一天，壓線到中央選舉委員會領表，高喊「城事不足，敗事有余」，力拚60天達標法定門檻2萬6576份、目標門檻4萬份。對此，李坤城回應，罷團以莫須有理由要罷免他，涉幽靈連署案仍在偵辦中，不要一錯再錯。

據了解，「三月圍城」14日收到中選會函文通知，第一階段經過補提提議人名冊後，符合規定合計2662人，已達法定提議人數（2658人），領銜人應自收到通知的次日起10天內，領取連署人名冊格式、60天內徵求連署；換言之，罷團須於24日前領表，今天領表後，二階連署明天（25日）開跑、6月23日截止。

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三月圍城說，罷免李坤城的主要理由有四，一為阻擋「財政收支劃分法」，阻礙地方發展；二為南海問題喪權辱國；三為意圖放寬墮胎門檻、除罪；四是意圖刪除合理的父母懲戒權。今天下午已派人陪同領表。

未來連署策略區分平日、節假日，三月圍城指出，平日部分，早上會在公園、捷運站附近由機動志工發放及收回連署書，中午餐廳、銀行、郵局，同樣由機動志工執行連署作業，晚上則於餐廳、夜市捷運站、運動場等地機動連署，也會有「夜襲」行動；節假日則鎖定擺攤、教會主日、宮廟活動收發。

李坤城說，罷團以莫須有的理由要罷免他，突顯罷團及國民黨三重區黨部已和民意脫節，全黨挺納粹（國民黨主席朱立倫曾說「各種方式都在反諷民進黨的惡質獨裁」，後來改稱「法西斯納粹獨裁是全民所唾棄的、世界所不容許的」），更是站在人民的對立面。

李坤城指出，自己被口袋國會評鑑為立法院及財政委員會雙項優秀立委，為地方與學校爭取多項建設，不負三重民眾所託，反批罷團連署不合格率高達4成、提議前死亡161人（首次送件與補提合計），三重區黨部執行長羅大宇疑涉偽造文書、20萬元交保，質疑藍營連署建立於犯罪基礎上；此案仍在司法偵辦中，呼籲罷團不要一錯再錯，別再讓黨工身陷法律刑責。

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