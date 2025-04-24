劍潭青年活動中心遲未點交 綠營議員批北市府放任救國團違法佔用

救國團經營的劍潭青年活動中心，至今仍未完成點交。（記者林承鴻攝）

2025/04/24 18:51

〔記者林承鴻／台北報導〕救國團經營的劍潭青年活動中心，2016年與台北市政府簽訂贈予契約，明定應於2024年底前將建物所有權移轉給市府，但至今仍未完成點交，救國團持續佔用經營。市議員何孟樺要求工務局落實副市長李四川裁示，儘速完成委外經營管理作業；議員簡舒培則要求市府2週內發文給救國團，說清楚未來處理方式。

何孟樺指出，民眾現在仍能上網下訂劍青7月以前的房間，批評市府遲遲不完成點交工作，並質疑難道市府已經告訴救國團，7月底前不會完成點交，救國團才敢這樣嗎？何孟樺也說，李四川在今年1月20日會議上，明確提到儘速以委外經營管理方式推辦，如今已到4月中下旬，點交程序何時才會完成？

請繼續往下閱讀...

簡舒培也質疑，為何點交程序拖到現在，她批評市府包庇救國團，故意拖延程序，要讓救國團繼續經營。簡舒培指出，目前救國團是在沒有租約的情況佔用台北市資產，質疑難道沒有違法嗎？

工務局局長黃一平說，市府按照佔用相關要求針對建物及土地收費。大地處處長池蘭生回應，去年12月31日有辦理點交現勘，但點交項目有疑義，因此要求救國團提供點交清冊，已於4月9日函送市府，後續將會邀集國產署與鐵路局召開點交會議，確認後續點交進行方式，目前還沒有切確的點交完成時間。

池蘭生說，大地處曾函詢各單位，但各單位都表示沒有使用需求，所以市府規劃採取委外經營管理，正在研議促參跟委外經營方式。簡舒培批評，市府並未就劍青未來規劃開過會，沒有任何資料，並指議員陳賢蔚轉述當地里長有提出使用需求，卻沒有人找過里長開會。

何孟樺痛批，市府過了快4個月仍舊沒有完成點交，也沒有辦法給出促參的研議時程，要求大地處提出明確的點交期限，並於點交後立即展開委外經營招標；而未來劍青若仍作旅宿使用，得標之廠商或下游包商，應該要有旅館業登記，以保障市民之旅宿品質。

簡舒培指出，就算土地建物會閒置，也不應該放任救國團佔用市有資產，沒有旅館登記違法經營住宿業務，繼續賺錢。她要求工務局往府級呈報，2週內針對未來處理方式發文給救國團。黃一平回應，會研議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法