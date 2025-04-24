批4100億特別預算大偷渡、大敲詐 民眾黨團要砍1千億台電撥補

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左二）與多名立委日舉行「4100億特別預算大撒幣，民進黨搞偷渡真擺爛」記者會。（記者廖振輝攝）

2025/04/24 19:25

〔記者林哲遠／台北報導〕行政院會今天通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」。民眾黨立院黨團總召黃國昌今天召開記者會痛批，此舉是以美國川普政府的高關稅之名，行大偷渡之實，真正用在因應高稅衝擊的只有930億；副總召張啓楷更說，撥補台電的1000億元絕對不會讓它通過。

民眾黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立委黃珊珊、麥玉珍、劉書彬下午召開「4100億特別預算大撒幣，民進黨搞偷渡真擺爛」記者會。黃國昌抨擊，他以為卓榮泰終於睡醒了，仔細一看才發現原來是以川普的高關稅之名，行大偷渡之實。

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黃進一步說，特別預算灌水77.3％，因為真正因應高關稅、給產業與勞工的只有930億，僅占22.7％；剩下全部都在偷渡過去民進黨被刪掉的預算，例如在野擋下的補貼台電1000億、說要強化國土安全韌性的1500億元等，政院是打算借屍還魂嗎？

張啓楷也批評，行政院假高關稅之名行大偷渡，搞成大雜燴、大敲詐、大偷渡，特別條例中真正與關稅有關的僅22.7％，「4/5是新瓶裝舊酒，還能喝嗎？」民進黨長久以來只會用大撒幣解決問題，只會大發國難財。面對民進黨利用關稅之名，把立法院砍掉的1000億元撥補台電預算放回去，民眾黨團絕對會嚴審，不會讓它通過。

黃珊珊認為，這波關稅，美方立場很清楚，就是要開放台灣市場、擴大對美投資與採購、降低貿易差額，而特別條例的4100億是否有將未來與美談判的內容放入？特別是賴總統常喊提高國防預算，但特別條例中的「國土安全」，是否是擴大對美採購？都沒有看到。

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