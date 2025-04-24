世壯運能撐得住嗎？大巨蛋漏水、音響堪憂 許淑華：恐淪國際笑柄

許淑華今質詢指出，今年二月及三月接連發生漏水事件，若開幕式當天遭遇下雨，漏水情況恐將嚴重影響國際形象，導致台灣淪為國際笑柄。 （記者劉詠韻翻攝）

2025/04/24 19:37

〔記者劉詠韻／台北報導〕備受矚目的雙北世壯運已進入23天的倒數計時，5月17日登場，屆時將齊聚一百多個國家、2萬多名選手與賽，但台北市民進黨議員許淑華質疑，大巨蛋卻接連傳出漏水事件，若比賽當天遭逢下雨恐間接淪為國際笑柄，強烈譴責市府處理場館問題的效率，要求單位後續應有積極作為。

許淑華今於市議會質詢指出，本次世壯運以大巨蛋作為開幕式場地，但今年二月及三月卻接連發生漏水事件，強調若開幕式當天遭遇下雨，漏水情況恐將嚴重影響國際形象，導致台灣淪為國際笑柄，且大巨蛋目前音響設備也未能達到標準，到時可能無法滿足國際賽事及大型表演的需求，並指主辦單位甚至須自行加裝相關設備才能解決相關問題，呼籲市府應確保場館硬體設施的完善，而非讓主辦單位自行克服。

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北市體育局回應，大巨蛋去年11月已修復漏水狀況，近期發生漏水事件也已影響部分座位，賽事進行時將對這些座位進行管控，並要求遠雄持續改善。

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